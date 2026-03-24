Tarot de Mavé gratis: del 23 al 29 de marzo para Aries, Tauro Géminis, Cáncer, Leo y más

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Tarot para Aries

Mantiene su disposición de encontrar salida a los cuellos de botella; la principal razón de los problemas es que sus colegas olvidan lo dicho, no cumplen lo acordado, cambian de parecer y se hacen los locos… Usted está a punto de concluir que en este comportamiento reiterativo de sus colegas puede haber algo oscuro. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Tauro

Ríos corren por las calles… Varios se quejan de la lluvia que los pone melancólicos y les impide moverse por la ciudad. Para usted, en cambio, está bien pues necesita refugiarse en su casa con el fin de pensar si en su trabajo sigue igual -lleva rato haciendo lo mismo- o cambia, consciente de que para ello requiere mucha audacia. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

Tarot para Géminis

Le parece aburridísimo hacer cuentas todo el tiempo, sumar y restar… Usted ha criticado la despreocupación de algunos conocidos que descuidan su futuro económico; no puede caer en lo mismo, no sería consecuente. Venciendo la jartera y con todos los papeles en orden sobre su mesa de trabajo, empezará a hacer proyecciones financieras, encaminadas a asegurar su futuro: un acto de responsabilidad que no podía seguir aplazando. Una vela verde durante los siete días de la semana, sin falta.

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Tarot para Cáncer

De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, usted no puede seguir con los nervios como púas de puerco espín; se avergüenza de sus reacciones descontroladas… Su madurez se evidencia al reconocer esto y esforzarse por mantener la serenidad con el fin de que los espacios que habita no sean invivibles. Ojalá muchísimos siguieran su ejemplo. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

Se acerca la Semana Santa que evoca pecados mortales y arrepentimiento, el color morado usado en los rituales y mucho silencio… Con el fin de aprovechar los días santos, sin tanta culpa, necesita superar la idea de que esta vida es un valle de lágrimas y lo bueno y gustoso es pecado, por lo que debe huir del placer. Desechará estas imágenes; esta vez sí lo conseguirá. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

Está comprobando el vuelo del inconsciente que anticipa la realidad; piensa por ejemplo en alguna persona y aparece en la calle o lo llama… Está confirmando cómo la mente puede lograr cualquier cosa pero también enredar con obsesiones, paranoias y miedos sin límite. El diez de copas del Tarot sigue anunciando coincidencias afortunadas, encuentros felices. Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.