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Cinco tipos de arepa que puedes preparar hoy con lo que tienes en casa

Con huevo, aguacate, rellenas de carne o pollo, así son estas exponentes de la gastronomía latinoamericana.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
03 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Al desayuno, al almuerzo o a la merienda, lleva estos sabores a la mesa con tus ingredientes favoritos.
Al desayuno, al almuerzo o a la merienda, lleva estos sabores a la mesa con tus ingredientes favoritos.
Foto: Getty Images - nehopelon
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Receta 1: Enciende fogones y prepara esta arepa rellena de chicharrón

Antoja a todos tus invitados con esta propuesta que les hará pedir más. ¡Exquisita! Ver la receta completa aquí

Receta 2: Arepitas de queso con aguacate y plátano maduro

Tu paladar no podrá resistirse a esta combinación de sabores que además podrás disfrutar a cualquier hora del día. Ver la receta completa aquí

Receta 3: Así se preparan unos deliciosos montaditos de arepa

Queso crema, paprika y aguacate son los ingredientes recomendados para llenar de sabor esta propuesta. Ver la receta completa aquí

Receta 4: ¿Cómo se hace una buena arepa de huevo? Aquí te enseñamos

Disfruta de esta delicia de la gastronomía con suero costeño. Ver la receta completa aquí

Receta: Aquí está la receta para preparar carne desmechada para rellenar arepas

Puedes acompañarla con aguacate y unas buenas arepas de yuca. Ver la receta completa aquí

Puede interesarte: ¿Cuál es el mejor tipo de papa para hacer puré y que quede cremoso y suave?

Un poco de la historia de la arepa

Mientras los colombianos y venezolanos discutimos sobre el origen de la arepa, la historia nos dice que esta surgió cuando aún no existía una frontera entre los dos países, en 1442, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América.

La palabra arepa proviene de la expresión “erepa”. Esta expresión era usada por los miembros de la tribu de los Caribes para nombrar el maíz. La arepa tradicional es hecha a base de maíz, sin embargo, hoy en día existen en Colombia, alrededor de 300 tipos de arepas.

No dejes de leer: ¿Cuántos tipos de arepas hay en Colombia? Este cocinero las investiga y documenta más de 200

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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