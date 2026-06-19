Seis ensaladas frescas y variadas para el almuerzo

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Receta 1: Ensalada de atún, la receta fresca y fácil para el almuerzo de hoy
Sirve esta ensalada con queso parmesano o con crutones para disfrutar. Ver la receta completa aquí
Receta 2: Esta es la receta para hacer ensalada acevichada de mango
Fresca, ácida y con un toque tropical y picante que conquistará tu paladar. Ver la receta completa aquí
Receta 3: Prepara una exquisita salsa-ensalada criolla usando mezcla de vegetales
Una propuesta ideal para acompañar un buen pedazo de carne asada. Ver la receta completa aquí
Receta 4: Ensalada especial con vegetales blanqueados y atún
Para la vinagreta de esta propuesta utiliza 1 cucharada de mostaza, 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas del vinagre de tu elección, miel al gusto y semillas de ajonjolí. Ver la receta completa aquí
Receta 5: Así se hace una ensalada tropical con camarones y uvas verdes
En esta receta puedes reemplazar los camarones por tu proteína favorita. Ver la receta completa aquí
Receta 6: Ingredientes para hacer un ensalada fría de papa y manzana
Refrigera mínimo 4 horas. Lo ideal sería dejarla de un día para otro para potenciar su sabor. Ver la receta completa aquí
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧