Seis ensaladas frescas y variadas para el almuerzo

Las ensaladas siempre serán una guarnición saludable y llena de sabor para acompañar tus proteínas favoritas. Foto: Getty Images - jenifoto

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Sirve esta ensalada con queso parmesano o con crutones para disfrutar. Ver la receta completa aquí

Fresca, ácida y con un toque tropical y picante que conquistará tu paladar. Ver la receta completa aquí

Una propuesta ideal para acompañar un buen pedazo de carne asada. Ver la receta completa aquí

Para la vinagreta de esta propuesta utiliza 1 cucharada de mostaza, 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas del vinagre de tu elección, miel al gusto y semillas de ajonjolí. Ver la receta completa aquí

En esta receta puedes reemplazar los camarones por tu proteína favorita. Ver la receta completa aquí

Refrigera mínimo 4 horas. Lo ideal sería dejarla de un día para otro para potenciar su sabor. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧