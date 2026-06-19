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Seis ensaladas frescas y variadas para el almuerzo

Con atún, papa, mango y manzana, estas propuestas llenarán de sabor tu mesa.

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Didier Castaño, chef /@didier
19 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Las ensaladas siempre serán una guarnición saludable y llena de sabor para acompañar tus proteínas favoritas.
Las ensaladas siempre serán una guarnición saludable y llena de sabor para acompañar tus proteínas favoritas.
Foto: Getty Images - jenifoto
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Receta 1: Ensalada de atún, la receta fresca y fácil para el almuerzo de hoy

Sirve esta ensalada con queso parmesano o con crutones para disfrutar. Ver la receta completa aquí

Receta 2: Esta es la receta para hacer ensalada acevichada de mango

Fresca, ácida y con un toque tropical y picante que conquistará tu paladar. Ver la receta completa aquí

Receta 3: Prepara una exquisita salsa-ensalada criolla usando mezcla de vegetales

Una propuesta ideal para acompañar un buen pedazo de carne asada. Ver la receta completa aquí

Receta 4: Ensalada especial con vegetales blanqueados y atún

Para la vinagreta de esta propuesta utiliza 1 cucharada de mostaza, 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas del vinagre de tu elección, miel al gusto y semillas de ajonjolí. Ver la receta completa aquí

Receta 5: Así se hace una ensalada tropical con camarones y uvas verdes

En esta receta puedes reemplazar los camarones por tu proteína favorita. Ver la receta completa aquí

Receta 6: Ingredientes para hacer un ensalada fría de papa y manzana

Refrigera mínimo 4 horas. Lo ideal sería dejarla de un día para otro para potenciar su sabor. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier

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