Bocaditos de cerdo en salsa de mostaza: receta fácil y rápida

Lleva una sartén a fuego medio y agrega la manteca de cerdo. Pon el cerdo en el…

Agrega la sal y la pimienta, y mezcla muy bien hasta que los bocaditos queden cubiertos.

En estos bocaditos de cerdo con mosaza adiciona la miel al final para no dañar sus propiedades al ponerla al calor.

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Lleva una sartén a fuego medio y agrega la manteca de cerdo. Pon el cerdo en el sartén, procurando que los bocaditos no queden montados unos sobre otros. Dóralos unos 3 minutos por un lado, voltéalos y ásalos otros 3 a 4 minutos por el otro lado.

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Cuando estén dorados, sácalos del sartén, pásalos a un recipiente y déjalos reposar.

Corta la cebolla y el ajo en trozos pequeños.

Lleva la cebolla y el ajo al mismo sartén en el que preparaste el cerdo, sin lavarlo, para aprovechar esa grasa y todo su sabor. Déjalos dorar unos 2 minutos.

Agrega a la sartén la mostaza, la mantequilla clarificada, el caldo y la miel. Mezcla muy bien.

En un recipiente pequeño, mezcla la maizena con las 2 cucharadas de agua hasta que no queden grumos. Lleva esta mezcla al sartén para que la salsa espese. No agregues la maizena directamente al sartén sin mezclarla antes con el agua, porque la salsa quedará con grumos.

Revuelve la salsa constantemente por unos 3 minutos.

Agrega el cerdo a la sartén y cúbrelo con la salsa. Déjalo unos 3 minutos más, mezclando constantemente. Apaga el fuego.

Cuando ya hayas apagado el fuego, adiciona la miel y mezcla muy bien. (La miel se adiciona al final para no dañar sus propiedades al ponerla al calor).

Un poco de la historia de la mostaza

La mostaza es uno de los condimentos más antiguos del mundo. Sus semillas se usaban desde la Antigüedad, y fueron los romanos quienes empezaron a molerlas y mezclarlas con mosto, el jugo de uva sin fermentar. De esa mezcla viene su nombre: mustum ardens, que en latín significa algo así como "mosto que quema", por ese sabor picante tan característico.

Con los siglos, la mostaza viajó por Europa y encontró su casa en Francia, donde la ciudad de Dijon se volvió famosa por su versión suave y cremosa. Hoy existen muchísimas variedades, desde la amarilla clásica hasta la de granos enteros, y cada una le da un toque diferente a tus preparaciones.

En Cocinable y Saludable nos encanta usarla en salsas porque, le da muchísimo sabor a tus platos. En esta receta la combinamos con miel para lograr una salsa cremosa, con el balance perfecto entre lo dulce y lo intenso, que envuelve cada bocadito de cerdo. Es ideal para tu almuerzo o tu cena, y la puedes preparar el fin de semana y guardarla en la nevera para tener comida lista varios días.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧