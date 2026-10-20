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Bolitas de papa crocantes con panko, el truco para que queden doradas afuera y suaves dentro

Estas bolitas de papa crocantes se hacen con pocos ingredientes y quedan doradas por fuera y cremosas por dentro. El secreto está en rebozarlas en panko antes de freírlas: así logras una costra que cruje y un pasabocas fácil para cualquier reunión.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
Elige papa pastusa o sabanera para preparar este bocado crocante.
Elige papa pastusa o sabanera para preparar este bocado crocante.

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Gastronomía: Latinoamericana .

Para estas bolitas crocantes usa fécula de maíz y harina de trigo.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 1 kilogramo de papa pastusa o sabanera
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 4 cucharadas (60 gramos) de fécula de maíz
  • 1/2 taza de harina de trigo
  • 2 huevos batidos
  • 1 1/2 tazas de panko
  • Aceite suficiente para freír

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Preparación

Pela las papas, córtalas en trozos y cócelas en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que estén blandas.

Escúrrelas bien y machaca hasta obtener un puré sin grumos.

Agrega la sal, el perejil y la fécula de maíz. Integra hasta formar una masa manejable.

Forma bolitas del mismo tamaño con las manos.

Pásalas primero por harina, luego por huevo batido y por último por panko.

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Fríelas en aceite caliente a 175 °C por 3 o 4 minutos, hasta que estén doradas.

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Escúrrelas sobre papel absorbente y sirve de inmediato.

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Un poco de la historia de la papa

Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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