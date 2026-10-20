Bolitas de papa crocantes con panko, el truco para que queden doradas afuera y suaves dentro

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Gastronomía: Latinoamericana .
Para estas bolitas crocantes usa fécula de maíz y harina de trigo.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 12.
Ingredientes
- 1 kilogramo de papa pastusa o sabanera
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 4 cucharadas (60 gramos) de fécula de maíz
- 1/2 taza de harina de trigo
- 2 huevos batidos
- 1 1/2 tazas de panko
- Aceite suficiente para freír
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Preparación
Pela las papas, córtalas en trozos y cócelas en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que estén blandas.
Escúrrelas bien y machaca hasta obtener un puré sin grumos.
Agrega la sal, el perejil y la fécula de maíz. Integra hasta formar una masa manejable.
Forma bolitas del mismo tamaño con las manos.
Pásalas primero por harina, luego por huevo batido y por último por panko.
Fríelas en aceite caliente a 175 °C por 3 o 4 minutos, hasta que estén doradas.
Escúrrelas sobre papel absorbente y sirve de inmediato.
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Un poco de la historia de la papa
Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧