Fríelas en aceite caliente a 175 °C por 3 o 4 minutos, hasta que…

Pásalas primero por harina, luego por huevo batido y por último por panko.

Agrega la sal, el perejil y la fécula de maíz. Integra hasta formar una masa manejable.

Pela las papas, córtalas en trozos y cócelas en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que estén blandas.

Para estas bolitas crocantes usa fécula de maíz y harina de trigo.

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Bolitas de papa crocantes con panko, el truco para que queden doradas afuera y suaves dentro

Fríelas en aceite caliente a 175 °C por 3 o 4 minutos, hasta que estén doradas.

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Escúrrelas sobre papel absorbente y sirve de inmediato.

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Un poco de la historia de la papa

Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧