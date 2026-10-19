El chef e influenciador Eduardo Enrique Cabarcas Mejía es el artífice y el alma del Festival del Patacón, una feria gastronómica que se realizó durante tres días en la Plaza de las Variedades, en Cartagena. Se vendieron 50.000 patacones y asistieron más de 25.800 personas, además, el festival contó con el apoyo de Acodres Capítulo Cartagena-Bolívar, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). Esta es la segunda versión del evento; la primera se realizó en 2024.

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Este es el secreto de la Choli, la matrona que ganó el Festival del Patacón en Cartagena

“El objetivo fue establecer un espacio alrededor de un producto de consumo diario entre las familias locales y de demanda constante entre los visitantes nacionales e internacionales. Cartagena es un gran destino gastronómico”, le dijo a El Espectador el chef Cabarcas. Se ríe con facilidad, lleva más de trece años documentando las tradiciones culinarias del Caribe. Sus inicios con el patacón y otros sabores se remontan al sector La Puntilla, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, donde aprendió, además de sabores y platos, una ética solidaria irrenunciable.

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La ganadora fue “la Choli”, una matrona de Bocachica. En esta versión 2026 se utilizaron 1800 kilos de queso y ni un plátano se salvó, fueron más de 30.000 unidades. Las ventas proyectadas oscilan entre 600 y 900 millones de pesos. Katherine Ballestas Lopera, directora ejecutiva de Acodres Cartagena-Bolívar, afirma que lograron unir los saberes ancestrales de las matronas con la creatividad, el talento y la capacidad de la industria gastronómica de Cartagena, “fue un espacio para reconocer nuestras raíces, exaltar el patacón como símbolo de identidad y demostrar que la gastronomía también genera oportunidades, dinamiza la economía y fortalece el turismo”.

Seis jurados decidieron el ganador, dos internacionales, de Perú y República Dominicana, y cuatro colombianos, uno de ellos fue el reconocido chef José “el Chato” Barbosa, a quien buscamos en su restaurante deIndias Comedor & Copas, en el barrio Getsemaní, quien dijo que “siempre celebraré que surjan este tipo de festivales y que construyan ciudad, hay que hacer pedagogía para que la gente se acerque más a la gastronomía y valore las historias de quienes están detrás de los emprendimientos”.

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Sobre la Choli, le dijo a este diario que asumió el riesgo de mezclar sabores locales en un mismo plato y que todo funcionó, lo de esta matrona fue “explosión de sabor, sazón y creatividad”. Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Corporación de Turismo de Cartagena, sostiene que estas iniciativas “proyectan nuestra ciudad como un destino turístico gastronómico que busca exaltar su comida y mantener el sabor y la técnica ancestral”.

Propuesta gastronómica de Stefany Meñaca, la Choli, ganadora del Festival del Patacón.

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La ganadora es de Bocachica y cuenta los secretos para preparar un patacón

La Choli, como todo el mundo la conoce, tiene 15 años de experiencia, vive en el corregimiento de Bocachica, en la isla de Tierrabomba, y obtuvo el primer lugar en el Festival del Patacón celebrado en Cartagena. En entrevista con El Espectador, la matrona señaló que el certamen representa un mecanismo de visibilidad laboral para las trabajadoras gastronómicas de la zona insular, cuya actividad productiva depende del flujo turístico y de la demanda local en Bocachica. Su secreto: el plátano se echa con el aceite frío.

¿Cuál es su nombre y por qué todos le dicen Choli?

Me llamo Stefany Meñaca, me dicen Choli por un ex que tuve (risas). De alguna manera me quedó ese sobrenombre; cosas del amor.

Usted vive en Bocachica, cerca de Cartagena por mar. ¿Con quién vive y qué sabores recuerda de su infancia?

Soy separada; vivo con mi mamá y un hermano, y tengo una hija de 16 años que este año se gradúa del colegio. Mis recuerdos de infancia desde los sabores siempre han sido el pescado, el arroz con coco, la carne en bistec o guisada.

¿Quién le enseñó a cocinar y a qué edad empezó a acercarse al fogón?

Hoy puedo creer que eso nace con uno, la sazón se lleva por dentro. Nadie me enseñó formalmente, vi a mi abuela, a mi mamá y, observándolas, aprendí, pero la sazón la tengo yo, son nuestros sabores y todo lo que nos dejaron nuestros antepasados.

¿Y en la cocina tradicional se guardan secretos?

Eso es mentira, uno cuenta el procedimiento; lo que pasa es que a los demás no les queda igual.

¿Cómo se hace un verdadero patacón para que quede en su punto exacto?

El patacón tiene sus mañas y sus secretos. Primero, se echa con el aceite totalmente frío y se va subiendo la temperatura poco a poco. Así queda como una harina y, a la hora de aplastarlo, no se rompe. El error común de quienes no saben es echarlo al aceite caliente; por eso se les desbarata.

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¿Entonces la clave del éxito no está en la fuerza, sino en la temperatura inicial del aceite?

Exactamente, el aceite debe arrancar frío para que el plátano se cocine despacio por dentro. Así logramos la consistencia perfecta para aplanarlo delgado y uniforme sin que se quiebre.

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¿Y cómo controla la temperatura del aceite en un fogón de leña y carbón para lograr esa curva de calor que exige el patacón?

Prendemos el carbón y de una vez montamos el caldero con el aceite y los trozos de plátano. A medida que el carbón va agarrando fuerza, el calor sube solo y el aceite empieza a hacer su trabajo.

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Hablemos de Bocachica. ¿Cómo es vivir allí?

Acá uno vive en un 70 % del turismo y en un 20 % de la pesca. Somos berracos y no nos dejamos caer; el que no tiene, se la rebusca. Mi negocio lo mantengo con constancia y disciplina diaria. Hay días buenos, regulares y malos, pero dependemos de la temporada turística y de la misma gente local que llega a mi mesa. Aquí en Bocachica vendo los patacones sencillos a mil pesos.

¿Y dónde la encuentran?

Estoy en la calle principal, cerca del muelle; no tiene pérdida. Todo el pueblo me conoce, es fácil: pregunten por la Choli.

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El festival duró tres días; hubo aplausos y trofeo, pero luego vuelve la rutina isleña. ¿Le cambió realmente la vida este triunfo o todo sigue igual?

Cambió totalmente la perspectiva y el reconocimiento de la gente. Por primera vez sentí que se valoró mi trabajo. El respaldo de los cartageneros fue emocionante; sentí el calor de mi pueblo y se me están abriendo nuevas puertas.

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Al momento de seleccionar la materia prima, ¿cuál es el plátano ideal para lograr el estándar del festival?

Siempre debe ser plátano grande. El pequeño tiende a ser seco; el grande tiene mejor cuerpo, rinde más y es mucho más fácil de trabajar a la hora de machacarlo.

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¿Qué platos presentó en el festival?

Fíjese: el primer día presentamos la arepa-patacón. El segundo día mantuvimos la arepa-patacón, pero innovamos con un ceviche de chicharrón, y el tercer día nos fuimos a lo tradicional: moneditas de plátano con carne desmechada, ensalada de maíz, guacamole y queso frito.

¿Qué ha significado este premio para su vida?

(Hace silencio y se le entrecorta la voz). Llevo 15 años haciendo patacones. Más que el premio material, sentí el orgullo de haberlo dado todo. Fue una travesía dura: alistar los alimentos de madrugada, embarcarme en lancha y tomar transporte terrestre cargada para llegar a Cartagena.

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Me enorgullece saber que la constancia y el esfuerzo diario por salir adelante valieron la pena. Nos demostramos que sí se podía.

Detrás de mí hay muchas mujeres con un talento inmenso. El festival nos dio vitrina tanto a mí como a las demás matronas. Hace falta que nos den oportunidades para mostrar este arte popular; casi nadie conoce el trabajo duro que hacemos a diario. Es importante que nuestras tradiciones nunca se pierdan.

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¿Qué batallas personales y familiares ha librado alrededor del fogón para sacar adelante a su familia?

(De nuevo hace silencio; esta vez la pausa es más larga). Este oficio ha sido la herramienta para sostener a toda mi familia. Tengo un hermanito enfermo, mi mamá ya es mayor y está pensionada, y mi padre falleció. Me ha tocado ser padre y madre para mi hija. El fogón ha sido el sustento que nos ha mantenido en pie.

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Si fuera a almorzar a su casa, ¿qué me prepararía?

Le presentaría lo original de acá: pescado, arroz con coco y ensalada, y fíjese que siempre debe llevar patacón. Pero ese plato no va solo: lleva el famoso sancocho de pescado en zumo de coco, y si lo hago yo, mucho mejor. Todo acompañado de un vaso de aguapanela fría.

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Stefany Meñaca recibiendo el premio al primer lugar en el Festival del Patacón en Cartagena.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧