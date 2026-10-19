 

Publicidad

Hogao o guiso casero: la receta básica

Sirve el hogao caliente sobre arepas, arroz, huevos pericos o papas. Si te sobra, guárdalo en un recipiente hermético en la nevera para usarlo durante la semana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diana León, experta en nutrición culinaria 7/ @cocinableysaludable
Para esta versión de hogao o guiso casero usa mantequilla Ghee.
Para esta versión de hogao o guiso casero usa mantequilla Ghee.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Colombiana.

Esta receta es un infaltable de tu cocina, aprovecha ingredientes y manos a la obra.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de cebolla larga
  • 3 tomates chontos
  • 2 cucharadas de ghee
  • 1 cucharadita de sal

Preparación

Pica la cebolla larga en trozos pequeños.

Corta los tomates, retira las pepas y pícalos en trozos pequeños.

Calienta el ghee en una sartén a fuego medio.

Agrega la cebolla larga y sofríe hasta que esté transparente y suave.

Incorpora el tomate y la sal, y cocina a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando, hasta que se integre y tome textura de salsa.

Ojo a este dato: Quitarle las pepas al tomate y picar todo en trozos pequeños ayuda a que el guiso quede con una textura suave y uniforme, sin exceso de líquido.

Vínculos relacionados

El truco para que tus envueltos de mazorca queden firmes y dulces
Pachamanca: el secreto del plato con el que un chef colombiano ganó un premio internacional
Viaja a Francia desde tu cocina con este puré de papa súper elástico

Para destacar: ¿Para qué sirve realmente la parte verde de la cebolla larga?

Un poco de la historia del hogao

El hogao, o guiso, es una salsa base de tomate y cebolla larga que acompaña arepas, arroz, huevos, papas y carnes. Sus raíces se encuentran en los sofritos de la cocina española, que al llegar a América se adaptaron a los ingredientes locales. En Colombia, la cebolla larga se volvió protagonista, y con ella el hogao se convirtió en una de las preparaciones más presentes en la cocina diaria de muchas regiones del país.

Le puede interesar

A mí me encanta tener a la mano recetas básicas que transforman las comidas de todos los días. Esta versión lleva solo cuatro ingredientes: cebolla larga, tomate chonto, ghee y sal. El tomate cocido aporta licopeno, un antioxidante cuya absorción ha sido relacionada con la cocción y la presencia de grasa, y el ghee le da un sabor tostado y profundo. Está listo en 25 minutos y sirve para darle sabor de casa a muchas preparaciones.

No dejes de leer: ¿Por qué no se debería comer la zanahoria del tamal?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana León, experta en nutrición culinaria 7/ @cocinableysaludable

Temas recomendados:

Cocina internacional

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

Guiso

Hogao

Hogao o guiso casero: la receta básica

Recetas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido