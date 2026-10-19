Hogao o guiso casero: la receta básica

Ojo a este dato: Quitarle las pepas al tomate y picar todo en trozos pequeños ayuda a que el guiso quede con una textura suave y uniforme, sin exceso de líquido.

Incorpora el tomate y la sal, y cocina a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando , hasta que se integre y tome textura de salsa.

Agrega la cebolla larga y sofríe hasta que esté transparente y suave.

Esta receta es un infaltable de tu cocina, aprovecha ingredientes y manos a la obra.

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Para destacar: ¿Para qué sirve realmente la parte verde de la cebolla larga?

Un poco de la historia del hogao

El hogao, o guiso, es una salsa base de tomate y cebolla larga que acompaña arepas, arroz, huevos, papas y carnes. Sus raíces se encuentran en los sofritos de la cocina española, que al llegar a América se adaptaron a los ingredientes locales. En Colombia, la cebolla larga se volvió protagonista, y con ella el hogao se convirtió en una de las preparaciones más presentes en la cocina diaria de muchas regiones del país.

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A mí me encanta tener a la mano recetas básicas que transforman las comidas de todos los días. Esta versión lleva solo cuatro ingredientes: cebolla larga, tomate chonto, ghee y sal. El tomate cocido aporta licopeno, un antioxidante cuya absorción ha sido relacionada con la cocción y la presencia de grasa, y el ghee le da un sabor tostado y profundo. Está listo en 25 minutos y sirve para darle sabor de casa a muchas preparaciones.

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