Hogao o guiso casero: la receta básica

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Gastronomía: Colombiana.
Esta receta es un infaltable de tu cocina, aprovecha ingredientes y manos a la obra.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de cebolla larga
- 3 tomates chontos
- 2 cucharadas de ghee
- 1 cucharadita de sal
Preparación
Pica la cebolla larga en trozos pequeños.
Corta los tomates, retira las pepas y pícalos en trozos pequeños.
Calienta el ghee en una sartén a fuego medio.
Agrega la cebolla larga y sofríe hasta que esté transparente y suave.
Incorpora el tomate y la sal, y cocina a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando, hasta que se integre y tome textura de salsa.
Ojo a este dato: Quitarle las pepas al tomate y picar todo en trozos pequeños ayuda a que el guiso quede con una textura suave y uniforme, sin exceso de líquido.
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Un poco de la historia del hogao
El hogao, o guiso, es una salsa base de tomate y cebolla larga que acompaña arepas, arroz, huevos, papas y carnes. Sus raíces se encuentran en los sofritos de la cocina española, que al llegar a América se adaptaron a los ingredientes locales. En Colombia, la cebolla larga se volvió protagonista, y con ella el hogao se convirtió en una de las preparaciones más presentes en la cocina diaria de muchas regiones del país.
A mí me encanta tener a la mano recetas básicas que transforman las comidas de todos los días. Esta versión lleva solo cuatro ingredientes: cebolla larga, tomate chonto, ghee y sal. El tomate cocido aporta licopeno, un antioxidante cuya absorción ha sido relacionada con la cocción y la presencia de grasa, y el ghee le da un sabor tostado y profundo. Está listo en 25 minutos y sirve para darle sabor de casa a muchas preparaciones.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧