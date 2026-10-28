Carimañolas de queso y papas rellenas

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Gastronomía: Colombiana.
Sirve estos fritos colombianos con ají o con suero costeño.
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Tiempo de cocción: 50 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 1 kilogramo de yuca
- 200 gramos de queso costeño rallado
- Sal al gusto
Ingredientes para las papas rellenas
1 kilogramo de papa
300 gramos de carne desmechada, ya sazonada
3 huevos cocidos, picados
Sal al gusto
Ingredientes para el rebozado
1 taza de harina de trigo
1 huevo
1 cucharadita de paprika
1/2 taza de agua
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Preparación
Pela la yuca y cocina en agua con sal hasta que esté blandita. Escúrrela, retira la vena y pásala por el molino.
Extiende porciones de masa, rellena con queso, cierra dándoles forma alargada y fríe hasta que estén doradas.
Para las papas, cocina la papa en agua con sal y machaca hasta formar un puré firme.
Toma una porción de puré, rellénala con carne desmechada y huevo cocido, y forma una bola.
Mezcla la harina, el huevo, la paprika y el agua para el rebozado.
Pasa cada papa por el rebozado y fríela hasta que esté dorada. Escurre sobre papel absorbente y sirve caliente.
¿Cuál es la historia de la carimañola?
También conocido como pastel de yuca, enyucado y bollo de yuca, la carimañola es una de las preparaciones más tradicionales de algunos países de Latinoamérica. Esta receta suele elaborarse con yuca como ingrediente principal y su relleno está caracterizado por la fusión de sabores de la carne molida, el pollo desmechado y el queso fresco.
Este plato típico de Colombia es de gran relevancia en Atlántico, Bolívar y Córdoba, lo que lo ha llevado a convertirse en una de las recetas más aclamadas de la comida rápida entre los comensales. En algunas regiones del país esta propuesta también puede incluir huevo duro, pico de gallo y queso costeño.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧