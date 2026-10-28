Carimañolas de queso y papas rellenas

Extiende porciones de masa, rellena con queso, cierra dándoles forma alargada y fríe hasta que estén doradas.

Pela la yuca y cocina en agua con sal hasta que esté blandita. Escúrrela, retira la vena y pásala por el molino.

Para destacar: Así preparan el mejor ajiaco de Bogotá en la Cárcel Distrital

1 taza de harina de trigo 1 huevo 1 cucharadita de paprika 1/2 taza de agua

1 kilogramo de papa 300 gramos de carne desmechada, ya sazonada 3 huevos cocidos, picados Sal al gusto

Sirve estos fritos colombianos con ají o con suero costeño.

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Para las papas, cocina la papa en agua con sal y machaca hasta formar un puré firme.

Toma una porción de puré, rellénala con carne desmechada y huevo cocido, y forma una bola.

Mezcla la harina, el huevo, la paprika y el agua para el rebozado.

Pasa cada papa por el rebozado y fríela hasta que esté dorada. Escurre sobre papel absorbente y sirve caliente.

¿Cuál es la historia de la carimañola?

También conocido como pastel de yuca, enyucado y bollo de yuca, la carimañola es una de las preparaciones más tradicionales de algunos países de Latinoamérica. Esta receta suele elaborarse con yuca como ingrediente principal y su relleno está caracterizado por la fusión de sabores de la carne molida, el pollo desmechado y el queso fresco.

Este plato típico de Colombia es de gran relevancia en Atlántico, Bolívar y Córdoba, lo que lo ha llevado a convertirse en una de las recetas más aclamadas de la comida rápida entre los comensales. En algunas regiones del país esta propuesta también puede incluir huevo duro, pico de gallo y queso costeño.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧