Precalienta la wafflera, agrega la mezcla, cierra y cocina hasta que el waffle esté completamente dorado y crujiente, unos 8 a 10 minutos.

En un bowl, mezcla el arroz cocido, el huevo y el queso parmesano hasta obtener una mezcla homogénea. No debe quedar huevo sobrante en el fondo.

No olvides el queso parmesano a la hora de preparar este waffle de arroz con aguacate y huevo.

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Sirve el waffle en un plato y cúbrelo con el aguacate, el huevo frito, el queso fresco, picante, cebollín y ajonjolí.

Tip culinario: usa un arroz de grano entero y de buena calidad para que el waffle quede firme y crujiente.

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Un poco de la historia del waffle

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario: belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong. Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧