 

Publicidad

Waffle de arroz con aguacate y huevo

Este waffle de arroz crujiente con aguacate y huevo frito es fácil y nada aburrido. Además es ideal para sorprender en un desayuno a las personas que más quieres.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

The kitchen Brothers
Para hacer este waffle de arroz con aguacate y huevo usa el queso fresco de tu preferencia.
Para hacer este waffle de arroz con aguacate y huevo usa el queso fresco de tu preferencia.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Latinoamericana.

No olvides el queso parmesano a la hora de preparar este waffle de arroz con aguacate y huevo.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz blanco cocido
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de queso parmesano rallado

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre los garbanzos en lata y secos y cuáles escoger?

Ingredientes para servir

1/2 aguacate en tajadas

1 huevo frito

50 gramos de queso fresco de tu preferencia

Salsa picante al gusto

Cebollín picado

Ajonjolí

Preparación

En un bowl, mezcla el arroz cocido, el huevo y el queso parmesano hasta obtener una mezcla homogénea. No debe quedar huevo sobrante en el fondo.

Precalienta la wafflera, agrega la mezcla, cierra y cocina hasta que el waffle esté completamente dorado y crujiente, unos 8 a 10 minutos.

Sirve el waffle en un plato y cúbrelo con el aguacate, el huevo frito, el queso fresco, picante, cebollín y ajonjolí.

Vínculos relacionados

¿Para qué sirve la manzana? Beneficios y cómo consumirla
El arquitecto que se hizo chef y creó el restaurante Palo de Mango en Barranquilla
Cómo hacer lentejas rancheras colombianas con chorizo

Tip culinario: usa un arroz de grano entero y de buena calidad para que el waffle quede firme y crujiente.

Le puede interesar

No dejes de leer: ¿Se puede patentar una receta en Colombia? Esto dice la ley

Un poco de la historia del waffle

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario: belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong. Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por The kitchen Brothers

Temas recomendados:

aguacate

Arroz

Cocina internacional

Desayuno

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

huevo

Recetas

Waffle

Waffle de arroz con aguacate y huevo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido