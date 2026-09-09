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Cazuela de mariscos: receta casera fácil y cremosa

Con base de achiote y leche de coco. Un plato de mar ideal para consentir a la familia.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
09 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Con base de achiote y leche de coco. Un plato de mar espectacular para consentir a la familia.
Con base de achiote y leche de coco. Un plato de mar espectacular para consentir a la familia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Estudio conceito

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Gastronomía: Colombiana.

Una propuesta llena de sabor para disfrutar de la tradición gastronómica colombiana.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de aceite de achiote
  • 1 cebolla, en trozos
  • 1 pimentón rojo, en trozos
  • 2 tomates maduros
  • 2 tallos de cebolla larga
  • Pimienta dulce al gusto
  • Ají dulce (ajito pito) al gusto
  • 2 dientes de ajo

Ingredientes para la cazuela

1 cucharada de aceite de achiote (para el sofrito)

500 g de mistura de mariscos frescos

200 g de calamar o pota, en anillos

200 g de langostinos

200 g de camarones

200 g de almejas

1 taza de leche de coco

1 cucharadita de paprika

Sal al gusto

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Preparación

En una sartén con el aceite de achiote, sofríe la cebolla, el pimentón, los tomates, la cebolla larga, la pimienta dulce, el ají dulce y el ajo. Licúa todo hasta obtener una base homogénea y resérvala.

En la misma sartén, calienta un poco más de aceite de achiote y prepara un sofrito ligero.

Incorpora la mixtura de mariscos y el calamar (o pota). Añade la base licuada y deja que todo se integre.

Sazona con sal, paprika y la leche de coco. Deja cocinar a fuego medio para que espese ligeramente.

Añade los langostinos, los camarones y las almejas. Cocina unos minutos, solo hasta que los mariscos estén en su punto (no los sobrecocines para que queden jugosos).

Sirve bien caliente, acompañada de arroz blanco, patacones o arepa.

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Un poco de la historia de este plato

Aunque es uno de los platos más icónicos de la gastronomía del Caribe colombiano, este plato tuvo su origen en Cataluña, territorio rico en productos del mar, especialmente de mariscos. Y aunque esta no es la teoría más certera, teniendo en cuenta que expertos en el tema aseguran que este delicioso manjar proviene de Chile, sí es cierto que esta receta ha logrado ser una de las propuestas más ricas y elaboradas del mundo.

Este plato típico suele elaborarse de diferentes maneras, en Colombia, por ejemplo, se prepara con diferentes frutos del mar, y su secreto para enamorar a los comensales es la leche de coco. Esta última permite que la cazuela quede con una textura cremosa que se mezcla de una forma única con los langostinos, almejas y camarones, entre otros, para dar el sabor de la Costa hasta la última cucharada.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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