Chimichurri de piña asada para los asados

Recuerda que el pimentón ahumado es infaltable para hacer este chimichurri.

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Por: Didier Castaño

Gastronomía: Latinoamericana . Deja reposar estechimichurri de piña toda la noche para concentrar sabores. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6. Ingredientes 1 taza de piña en cubos pequeños, asada o caramelizada

1/2 cebolla blanca picada finamente

1 taza de perejil liso o crespo picado

1/2 taza de aceite (al gusto)

3 cucharadas de vinagre

1 cucharadita de pimentón ahumado

1 cucharadita de hierbas italianas

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de tomillo

1 hoja de laurel

Sal al gusto

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Preparación

Asa la piña en una sartén o parrilla caliente hasta que esté caramelizada. Deja enfriar y pica en cubos pequeños.

En un recipiente, mezcla la cebolla, el perejil, el pimentón ahumado, las hierbas italianas, el orégano, el tomillo y el laurel.

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Agrega el aceite, el vinagre y la sal, e integra. Incorpora la piña asada al final.

Deja reposar en la nevera de un día para otro para que los sabores se concentren. Pasado el…