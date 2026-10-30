Chimichurri de piña asada para los asados

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Por: Didier Castaño
Gastronomía: Latinoamericana .
Deja reposar estechimichurri de piña toda la noche para concentrar sabores.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 1 taza de piña en cubos pequeños, asada o caramelizada
- 1/2 cebolla blanca picada finamente
- 1 taza de perejil liso o crespo picado
- 1/2 taza de aceite (al gusto)
- 3 cucharadas de vinagre
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- 1 cucharadita de hierbas italianas
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de tomillo
- 1 hoja de laurel
- Sal al gusto
Para destacar: ¿Cómo cocinar las arvejas para que no queden crudas? Trucos para ablandarlas rápido
Preparación
Asa la piña en una sartén o parrilla caliente hasta que esté caramelizada. Deja enfriar y pica en cubos pequeños.
En un recipiente, mezcla la cebolla, el perejil, el pimentón ahumado, las hierbas italianas, el orégano, el tomillo y el laurel.
Agrega el aceite, el vinagre y la sal, e integra. Incorpora la piña asada al final.
Deja reposar en la nevera de un día para otro para que los sabores se concentren. Pasado el tiempo, retira el laurel antes de servir.
¿Cuál es la historia del chimichurri?
El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
No pierdas de vista: Cómo hacer salsa teriyaki casera en 25 minutos
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧