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Chimichurri de piña asada para los asados

Un chimichurri con piña caramelizada, perejil, hierbas y pimentón ahumado es todo lo que necesitas para este puente festivo.

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Redacción Gastronomía y recetas
Recuerda que el pimentón ahumado es infaltable para hacer este chimichurri.
Recuerda que el pimentón ahumado es infaltable para hacer este chimichurri.

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Por: Didier Castaño

Gastronomía: Latinoamericana .

Deja reposar estechimichurri de piña toda la noche para concentrar sabores.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1 taza de piña en cubos pequeños, asada o caramelizada
  • 1/2 cebolla blanca picada finamente
  • 1 taza de perejil liso o crespo picado
  • 1/2 taza de aceite (al gusto)
  • 3 cucharadas de vinagre
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1 cucharadita de hierbas italianas
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de tomillo
  • 1 hoja de laurel
  • Sal al gusto

Para destacar: ¿Cómo cocinar las arvejas para que no queden crudas? Trucos para ablandarlas rápido

Preparación

Asa la piña en una sartén o parrilla caliente hasta que esté caramelizada. Deja enfriar y pica en cubos pequeños.

En un recipiente, mezcla la cebolla, el perejil, el pimentón ahumado, las hierbas italianas, el orégano, el tomillo y el laurel.

Agrega el aceite, el vinagre y la sal, e integra. Incorpora la piña asada al final.

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Deja reposar en la nevera de un día para otro para que los sabores se concentren. Pasado el tiempo, retira el laurel antes de servir.

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¿Cuál es la historia del chimichurri?

El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

No pierdas de vista: Cómo hacer salsa teriyaki casera en 25 minutos

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

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