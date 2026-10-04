La salsa teriyaki se caracteriza por su brillo ámbar y equilibrio entre lo dulce y lo salado.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Cómo hacer salsa teriyaki casera en 25 minutos María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana . Usa esta salsa teriyaki en pastas, carnes y disfruta con papas fritas. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4. Ingredientes ¼ taza de salsa de soya

2 cucharadas de miel

1 cucharada de vinagre de arroz o manzana (debe ser suave)

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

½ taza de agua

1 cucharadita de fécula de maíz

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Preparación

En una olla mezcla la salsa de soya, miel, vinagre de arroz, ajo, jengibre, agua y fécula de maíz.

Deja que reduzca por aproximadamente 20 minutos a fuego bajo.

Cuando este lista y tenga la consistencia que deseas, puedes agregarla en tus preparaciones favoritas, o para acompañar y ahora sí, a disfrutar.

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