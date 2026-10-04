Cómo hacer salsa teriyaki casera en 25 minutos

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Gastronomía: Latinoamericana .
Usa esta salsa teriyaki en pastas, carnes y disfruta con papas fritas.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- ¼ taza de salsa de soya
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de vinagre de arroz o manzana (debe ser suave)
- 1 diente de ajo finamente picado
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- ½ taza de agua
- 1 cucharadita de fécula de maíz
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Preparación
En una olla mezcla la salsa de soya, miel, vinagre de arroz, ajo, jengibre, agua y fécula de maíz.
Deja que reduzca por aproximadamente 20 minutos a fuego bajo.
Cuando este lista y tenga la consistencia que deseas, puedes agregarla en tus preparaciones favoritas, o para acompañar y ahora sí, a disfrutar.
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Un poco de la historia de las salsas
El origen de las salsas se asocia con los romanos, ellos utilizaban “garum”, la salsa reina de la cocina romana, en todas sus propuestas gastronómicas, esta tenía una particularidad en esa época: se preparaba con intestinos de pescado y una fusión de especias que se fermentaban al sol, dejando como resultado una mezcla de sabores indescriptibles. Historiadores gastronómicos cuentan que las salsas eran las favoritas del emperador Domiciano, quien utilizaba las charlas políticas del momento para elegir la más conveniente a la hora de ofrecer banquetes en las diferentes épocas de su reinado.
Estas elegidas de la cocina, se caracterizan por ser una mezcla líquida que contiene ingredientes fríos o calientes, y se sirven como acompañante de platos fuertes o comidas rápidas como hamburguesas, pizzas, o perros calientes. Algunas son espesas y funcionan a la perfección como “condimentos líquidos para los alimentos”. Es importante resaltar que las salsas son la primera “prueba” para estudiantes de cocina, durante este proceso es una de las habilidades que deben desarrollar, para ofrecer a los comensales diferentes opciones de texturas, olores, colores, sabores y sensaciones.
Existe la salsa pesto, napolitana, carbonara, putanesca, amatriciana, roja, tártara, teriyaki, rosada y de tomate, solo por mencionar algunas.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧