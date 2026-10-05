Esta ensalada cremosa de atún y pepino, es una receta fresca, sin cocción e ideal para resolver los sabores del día. Foto: Getty Images - DebbiSmirnoff

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Ensalada cremosa de atún y pepino: receta fácil y rápida para el almuerzo o la cena Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana . Esta ensalada cremosa es fresca, rendidora y se prepara en pocos minutos, solo mezclando los ingredientes, sin necesidad de cocinar. Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2. Ingredientes 1 pepino

1/2 cebolla blanca

1 lata de atún en agua

1 cucharada de queso crema

Sal y pimienta al gusto

1/4 de cucharadita de cúrcuma

1/2 limón

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Preparación

Lava el pepino y córtalo en cubos pequeños. Pica la cebolla blanca finamente.

En un recipiente, agrega el pepino, el atún escurrido y la cebolla.

Incorpora el queso crema, el jugo de limón, la cúrcuma, la sal y la pimienta.

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Mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes queden integrados y la mezcla tenga una textura cremosa.

Prueba y ajusta la sazón. Sirve de inmediato o refrigera unos minutos para que esté más fresca.

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