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Ensalada cremosa de atún y pepino: receta fácil y rápida para el almuerzo o la cena

Prepara esta ensalada cremosa de atún, pepino y queso crema en minutos. Una receta fresca, sin cocción e ideal para resolver el almuerzo o la cena.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
Esta ensalada cremosa de atún y pepino, es una receta fresca, sin cocción e ideal para resolver los sabores del día.
Esta ensalada cremosa de atún y pepino, es una receta fresca, sin cocción e ideal para resolver los sabores del día.
Foto: Getty Images - DebbiSmirnoff

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Gastronomía: Latinoamericana .

Esta ensalada cremosa es fresca, rendidora y se prepara en pocos minutos, solo mezclando los ingredientes, sin necesidad de cocinar.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 pepino
  • 1/2 cebolla blanca
  • 1 lata de atún en agua
  • 1 cucharada de queso crema
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1/4 de cucharadita de cúrcuma
  • 1/2 limón

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Preparación

Lava el pepino y córtalo en cubos pequeños. Pica la cebolla blanca finamente.

En un recipiente, agrega el pepino, el atún escurrido y la cebolla.

Incorpora el queso crema, el jugo de limón, la cúrcuma, la sal y la pimienta.

Mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes queden integrados y la mezcla tenga una textura cremosa.

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Prueba y ajusta la sazón. Sirve de inmediato o refrigera unos minutos para que esté más fresca.

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Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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