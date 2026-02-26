Publicidad

Cinco recetas deliciosas para el almuerzo: ideas fáciles y caseras para disfrutar en familia

Sopa mexicana, lasaña tradicional, tostadas de champiñones al ajillo, camarones cremosos y un bowl teriyaki son nuestras sugerencias para hoy.

Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
26 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Activa tu creatividad en la mesa y prepara los más deliciosos platos.
Foto: joannawielgosz / Pixabay
Receta 1: Sopa mexicana, la receta ideal para un buen almuerzo en casa

Sirve con aguacate y mucho ají. Si quieres resaltar más su sabor agrega a unos buenos nachos para deleitar a tu paladar. Ver la receta completa aquí

Receta 2: este es el paso a paso para preparar una lasaña tradicional

Usa carne molida, mostaza, mantequilla, ajo y salsa Alfredo para disfrutar. Ver la receta completa aquí

Receta 3: aquí está el paso a paso para preparar tostadas de champiñones al ajillo

Mantequilla, aceite de oliva, cebolla y ajo, son algunos de los ingredientes para saborear esta propuesta. Ver la receta completa aquí

Receta 4: camarones cremosos, la propuesta de sabor con la que encantarás paladares

Cebolla, tomate, orégano y laurel son los ingredientes infaltables en esta receta. Ver la receta completa aquí

Receta 5: Bowl teriyaki para saborear este jueves en casa

Una receta rápida y deliciosa para consumir al almuerzo o la cena. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Recetas para el almuerzo

Ideas para cocinar

Estilo de Vida

 

