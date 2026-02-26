Cinco recetas deliciosas para el almuerzo: ideas fáciles y caseras para disfrutar en familia

Activa tu creatividad en la mesa y prepara los más deliciosos platos. Foto: joannawielgosz / Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sirve con aguacate y mucho ají. Si quieres resaltar más su sabor agrega a unos buenos nachos para deleitar a tu paladar. Ver la receta completa aquí

Usa carne molida, mostaza, mantequilla, ajo y salsa Alfredo para disfrutar. Ver la receta completa aquí

Mantequilla, aceite de oliva, cebolla y ajo, son algunos de los ingredientes para saborear esta propuesta. Ver la receta completa aquí

Cebolla, tomate, orégano y laurel son los ingredientes infaltables en esta receta. Ver la receta completa aquí

Una receta rápida y deliciosa para consumir al almuerzo o la cena. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧