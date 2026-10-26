Cóctel sin alcohol de arándanos, romero y jengibre

Lleva a hervor, tapa y cocina a fuego bajo durante 20 minutos, hasta que los arándanos hayan perdido casi todo su color y la mezcla esté oscura y aromática.

En una olla pequeña, pon el agua, los arándanos, el romero y el jengibre.

Cubos de hielo 1/2 taza de sirope de arándanos por vaso ½ tazas de agua con gas bien fría (½ taza por vaso) Unas gotas de naranja (opcional) Rodajas de naranja o limón y arándanos frescos para decorar

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Cuela la mezcla en una jarra o frasco y agrega la miel de abeja y el jugo de limón o naranja. Revuelve hasta integrar y deja enfriar un poco.

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Para el cóctel

Al momento de servir, llena los vasos con hielo y agrega 1/3 de taza de sirope de arándanos en cada uno.

Completa cada vaso con más o menos ½ taza de agua con gas. Si lo quieres más dulce, agrega un poco más de sirope; si lo quieres más suave, un poco más de agua con gas.

Si quieres, añade unas gotas de amargo de naranja, que redondea los sabores. Revuelve y disfruta.

Ojo al dato: El sirope que te sobre se conserva en la nevera hasta por 1 semana en un frasco cerrado. También puedes congelarlo en una cubeta de hielo y luego pasar los cubos a un recipiente hermético, donde duran hasta 1 mes.

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Un poco del origen del cóctel sin alcohol

El cóctel sin alcohol, también conocido como mocktail, es la versión sin licor de un cóctel. La palabra mocktail viene del inglés, une "mock", que significa imitar, con "cocktail". La idea es conservar lo que hace especial a un buen cóctel, como el equilibrio entre lo dulce, lo ácido y lo aromático, la presentación en vaso con hielo y la decoración con fruta, pero sin alcohol.

En Cocinable y Saludable nos encanta tener a la mano bebidas que sean para celebrar y que estén hechas con ingredientes saludables. Este cóctel sin alcohol parte de un sirope casero de arándanos, romero y jengibre, endulzado con miel de abeja y con un toque de jugo de limón o naranja, que luego se mezcla con agua con gas bien fría. Los arándanos aportan antocianinas, pigmentos cuyo consumo ha sido relacionado con una acción antioxidante, y el jengibre le da un toque picante y fresco. El sirope está listo en 30 minutos y rinde para unos 10 vasos, ideal para compartir.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧