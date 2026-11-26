La noche anterior, disuelve cada sobre de gelatina siguiendo las instrucciones del empaque, pero utilizando únicamente la mitad de la cantidad de agua…

Refrigera esta receta toda la noche y usa gelatina de uva, piña, limón y frutos rojos.

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La noche anterior, disuelve cada sobre de gelatina siguiendo las instrucciones del empaque, pero utilizando únicamente la mitad de la cantidad de agua indicada. Por ejemplo, si las instrucciones sugieren una taza de agua caliente y una de agua fría, utiliza media taza de cada una. Esto ayudará a conseguir gelatinas más firmes, ideales para cortar en cubitos.

Vierte cada sabor en un recipiente separado, preferiblemente cuadrado, y lleva a la nevera durante toda la noche o hasta que estén completamente firmes.

Para la mezcla cremosa

Disuelve los dos sobres de gelatina sin sabor en los 40 ml de agua hirviendo y mezcla muy bien hasta que no queden grumos.

En una licuadora agrega la leche entera, la crema de leche, la leche condensada, el queso crema, el extracto de vainilla y la gelatina sin sabor previamente disuelta. Licúa hasta conseguir una mezcla homogénea y reserva.

Arma la gelatina arcoíris

Corta las gelatinas de colores en cubitos pequeños. Engrasa ligeramente un molde con aceite de coco o aceite neutro.

Vierte una parte de la mezcla cremosa en el molde y agrega algunos cubitos de gelatina de diferentes sabores. Continúa alternando las capas hasta llenar el molde, procurando distribuir los colores de manera uniforme.

Lleva a la nevera durante toda la noche o hasta que esté completamente firme. Para desmoldar, puedes pasar brevemente la base del molde por agua tibia y voltear con cuidado sobre un plato.

Termina con un poquito de leche condensada por encima y sirve bien fría.

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Consejos para hacer esta receta

No te saltes el tiempo de refrigeración, lo ideal es preparar las gelatinas de colores el día anterior y dejar el postre armado durante toda la noche. Así tendrá una mejor consistencia.

Cuida la distribución de los colores: procura repartir los cubitos por todo el molde para que cada porción tenga una buena combinación de sabores.

Desmolda con paciencia: si el molde está ligeramente engrasado y utilizas un poco de agua tibia en la base, será mucho más fácil conseguir un desmolde limpio.

Conoce un poco de la historia de la gelatina

La palabra “gelatina” proviene originalmente de la palabra latina “gelatus” (helado). Expertos de cocina han afirmado que el origen de este producto de tradición viene del Antiguo Egipto. Sin embargo, todo lo que se ha hallado y que hace referencia a la misma en la historia de la gastronomía, data del siglo XV. Aunque se desarrolló y se dio a conocer en 1682 por Denis Papin, no fue sino hasta 1875 que se modernizó su proceso de fabricación, lo que elevó la producción del alimento para llevarlo a la mesa.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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