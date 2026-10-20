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Cómo hacer un estofado de carne con papa y arveja, la receta casera y fácil para el almuerzo

Un estofado de lomo de cuadril bien hecho es de esas recetas que reúnen a la familia alrededor de la mesa. La carne se sella en cubos y se cocina lento con papa, zanahoria y arveja fresca hasta quedar tierna y jugosa.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
Sirve este estofado de carne con arroz blanco y terminado con cilantro y perejil.
Sirve este estofado de carne con arroz blanco y terminado con cilantro y perejil.

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Gastronomía: Latinoamericana .

El truco de sabor para conquistar a tus comensales está en la carne tierna y jugosa que obtienes en esta preparación.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 800 gramos de lomo de cuadril en cubos
  • 2 cucharadas de fécula de maíz (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta al gusto
  • 3 dientes de ajo picados
  • 2 tallos de cebolla larga picados
  • 1 cebolla cabezona picada
  • 2 tomates maduros picados
  • 2 zanahorias en rodajas
  • 400 gramos de papa pequeña o criolla
  • 1 taza de arveja fresca
  • 2 tazas de fondo de carne
  • Cilantro y perejil picados, para terminar

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Preparación

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Corta el lomo de cuadril en cubos. Si quieres una salsa más espesa, pásalos por fécula de maíz.

Calienta el aceite en una olla y sella la carne por todos sus lados. Sazona con sal y pimienta.

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Agrega el ajo, la cebolla larga, la cebolla cabezona y el tomate. Sofríe un minuto más.

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Incorpora la zanahoria y las papas, y vierte el fondo de carne. Tapa y cocina a fuego medio-bajo unos 40 minutos.

Cuando la papa empiece a ablandar, agrega la arveja y cocina 15 minutos más, hasta que la carne esté tierna.

Sirve con arroz blanco y papas rizadas, y termina con cilantro y perejil.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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