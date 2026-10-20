Sirve este estofado de carne con arroz blanco y terminado con cilantro y perejil.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Cómo hacer un estofado de carne con papa y arveja, la receta casera y fácil para el almuerzo Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana . El truco de sabor para conquistar a tus comensales está en la carne tierna y jugosa que obtienes en esta preparación. Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 800 gramos de lomo de cuadril en cubos

2 cucharadas de fécula de maíz (opcional)

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

3 dientes de ajo picados

2 tallos de cebolla larga picados

1 cebolla cabezona picada

2 tomates maduros picados

2 zanahorias en rodajas

400 gramos de papa pequeña o criolla

1 taza de arveja fresca

2 tazas de fondo de carne

Cilantro y perejil picados, para terminar

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Preparación

Bolitas de papa crocantes con panko, el truco para que queden doradas afuera y suaves dentro

Corta el lomo de cuadril en cubos. Si quieres una salsa más espesa, pásalos por fécula de maíz.

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Calienta el aceite en una olla y sella la carne por todos sus lados. Sazona con sal y pimienta.

Agrega el ajo, la cebolla larga, la cebolla cabezona y el tomate. Sofríe un minuto más.

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Incorpora la zanahoria y las papas, y vierte el fondo de carne. Tapa y cocina a fuego…