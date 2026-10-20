Cómo hacer un estofado de carne con papa y arveja, la receta casera y fácil para el almuerzo

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Gastronomía: Latinoamericana .
El truco de sabor para conquistar a tus comensales está en la carne tierna y jugosa que obtienes en esta preparación.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 800 gramos de lomo de cuadril en cubos
- 2 cucharadas de fécula de maíz (opcional)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- 3 dientes de ajo picados
- 2 tallos de cebolla larga picados
- 1 cebolla cabezona picada
- 2 tomates maduros picados
- 2 zanahorias en rodajas
- 400 gramos de papa pequeña o criolla
- 1 taza de arveja fresca
- 2 tazas de fondo de carne
- Cilantro y perejil picados, para terminar
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Preparación
Bolitas de papa crocantes con panko, el truco para que queden doradas afuera y suaves dentro
Corta el lomo de cuadril en cubos. Si quieres una salsa más espesa, pásalos por fécula de maíz.
Calienta el aceite en una olla y sella la carne por todos sus lados. Sazona con sal y pimienta.
Agrega el ajo, la cebolla larga, la cebolla cabezona y el tomate. Sofríe un minuto más.
Incorpora la zanahoria y las papas, y vierte el fondo de carne. Tapa y cocina a fuego medio-bajo unos 40 minutos.
Cuando la papa empiece a ablandar, agrega la arveja y cocina 15 minutos más, hasta que la carne esté tierna.
Sirve con arroz blanco y papas rizadas, y termina con cilantro y perejil.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧