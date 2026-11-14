¿Cuál es la diferencia entre espinaca, acelga y kale, y para qué sirve cada una?

¿Cuál es cuál? Esa es la pregunta que más de uno se hace al ver estas hortalizas en ensaladas y recetas donde se usan como relleno. Lo cierto es que las tres son hortalizas, pero no son la misma planta, y mientras la espinaca y la acelga son parientes, el kale es de la misma especie que el repollo. La espinaca, conocida científicamente como Spinacia oleracea, es originaria del sudoeste de Asia y se reconoce por sus hojas verdes en forma de punta de flecha, con pequeños dientes en los bordes.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Puede consumirse fresca en ensaladas y sándwiches o cocida en sopas, guisos y aderezos para carnes y pescados. También funciona muy bien en pastas, tortillas y purés, o como acompañamiento de arroces y legumbres. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, si prefiere cocinarla, prepararla al vapor es una buena alternativa para conservar buena parte de sus nutrientes. Su ciclo de cultivo también suele ser relativamente corto, por lo que puede ser una alternativa para quienes buscan obtener hojas frescas en poco tiempo.

Publicidad

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, la espinaca contiene hierro, fibra, vitamina C y folatos. También aporta vitaminas A y E, además de minerales como potasio, magnesio y calcio. También se destaca por su alto contenido de agua y fibra, así como su bajo aporte de grasas y carbohidratos. Esta combinación de nutrientes, junto con su versatilidad en la cocina, hace que sea muy recomendada para incluir en la alimentación cotidiana.

No pierdas de vista: ¿Para qué sirve el kefir? Origen, tipos y receta

Por otro lado, a diferencia de la espinaca, la acelga, conocida científicamente como Beta vulgaris var. cicla, viene del Mediterráneo y, aunque muchos no lo saben, es la misma planta que la remolacha. La diferencia está en la parte que se aprovecha: mientras lo que conocemos como remolacha es la raíz de la planta, la acelga son sus hojas, que son grandes y verdes, y sus pencas, los tallos gruesos que pueden ser blancos o rojizos, según la variedad. Contiene potasio, yodo, magnesio y vitaminas A y C y de ella se puede aprovechar todo, las hojas se usan igual que la espinaca y las pencas se pueden hervir, saltear, gratinar o mezclar con huevo.

¿Y qué aporta nutricionalmente? La acelga también se destaca por su aporte de fibra, vitaminas y minerales. Según el Jardín Botánico de Bogotá, contiene fibra, que favorece la digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal. Además, aporta vitaminas A y C, relacionadas con el mantenimiento de la visión, el funcionamiento del sistema inmunitario y la protección de las células frente al daño oxidativo.

También contiene hierro, necesario para la producción de hemoglobina, y minerales como el potasio y el magnesio, que participan en diferentes funciones del organismo.

La fibra de la acelga te ayuda a sentirte satisfecho y regula tu tránsito intestinal. Foto: Pexels

En la cocina, tanto la espinaca como la acelga son versátiles, sin embargo, su textura también puede marcar la diferencia, las hojas de acelga son generalmente más firmes y sus pencas pueden consumirse por separado, mientras que las hojas de espinaca suelen ser más tiernas y de cocción rápida.

Al igual que la acelga, el kale, conocido científicamente como Brassica oleracea var. sabellica L., viene del Mediterráneo. Se reconoce por sus hojas crespas, que pueden ser verdes, amarillas, rosadas o moradas, según la variedad, y que crecen de forma suelta alrededor del tallo, sin formar un cogollo cerrado. Aporta minerales como calcio, magnesio, hierro, fósforo, potasio y zinc, además de vitaminas B, C y K, y compuestos que el organismo transforma en vitamina A.

En la cocina, sus hojas se pueden consumir hervidas, al vapor o como guarnición, pero también funcionan muy bien en sopas y guisos. En Portugal y Brasil, por ejemplo, se utilizan para preparar el tradicional caldo verde, una receta que combina esta verdura con papa, ajo y aceite de oliva.

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, su contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y contribuye a regular el estreñimiento. Además, sus hojas se han utilizado tradicionalmente en remedios caseros para aliviar molestias respiratorias y migrañas, así como para reducir inflamaciones ocasionadas por heridas y algunas alteraciones de la piel. Estos usos incluyen preparaciones como infusiones y aplicaciones externas.

Pero hay un dato interesante que puede reconocer quien se fije en su nombre científico: el kale, el brócoli, el repollo, la coliflor y las coles de Bruselas pertenecen a la misma especie, Brassica oleracea. Aunque parecen vegetales muy distintos, son variedades de una misma planta que se han seleccionado y cultivado por características particulares. En el caso del kale, se aprovechan sus hojas, que no forman una cabeza compacta.

Además, es una hortaliza resistente al frío, característica que puede hacer que sus hojas desarrollen un sabor más dulce después de exponerse a temperaturas bajas. Por eso se adapta bien a zonas altas y de clima frío, como la Sabana de Bogotá. Entre sus variedades más conocidas están el kale rizado, el toscano y el ruso rojo.

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre aceite de oliva virgen, extra virgen y refinado?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧