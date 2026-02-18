¿Cuáles son las salsas madre y cómo se usan en diferentes recetas?

Foto de referencia: salsa napolitana. Foto: Marvin Ozz en Pexels - Marvin Ozz en Pexels

Las salsas madre son seis preparaciones básicas que sirven como punto de partida para una gran variedad de platos. Cada una aporta textura, versatilidad, y a partir de ellas nacen otras salsas y recetas.

Y, seguro, aunque no recordemos sus nombres, ese sabor es imposible de olvidar para cualquiera que las haya probado.

Hablemos un poco de su historia.

Su origen se remonta al siglo XIX, con el reconocido chef Marie-Antoine Carême, quien estableció una variedad de salsas en la comida de origen francés. Más adelante, fue Georges Auguste Escoffier quien consolidó y modernizó estas recetas en Le Guide Culinaire, estableciendo cinco salsas madre principales, además de agregar la salsa de tomate como una sexta.

En ellas, el roux es el agente espesante que se lleva el protagonismo. Esta mezcla de harina y grasa cocinada previamente permite dar cuerpo y textura característicos de las salsas, funcionando como base sobre la cual se añaden caldos, lácteos, vegetales y otros ingredientes aromáticos en los platos.

¿Cuáles son las salsas madre?

Bechamel

También es conocida como salsa blanca. Se prepara con roux ligero y leche, y es la base de salsas cremosas como la de champiñones o aurora. Puede ver que se utiliza en pastas, gratinados y preparaciones que incluyen huevo o carnes.

Velouté

Similar a la bechamel, pero se obtiene usando un caldo de pollo, res o pescado en lugar de leche. Es base de salsas derivadas como suprema, normanda y Allemande, dependiendo de los ingredientes que sean agregados en el proceso, como crema, champiñones o yema de huevo.

Española

Es una salsa marrón elaborada con roux oscuro, caldo de ternera o res, puré de tomates y algunas verduras aromáticas. Sirve de base para salsas como bordelesa, borgoñona y demi-glace.

Dato curioso: también se utiliza en preparaciones con pato.

Salsa de tomate

Esencial en muchas de nuestras cocinas. Se obtiene haciendo una reducción de tomates y, tradicionalmente, incorporando un roux y algunos extras como caldo, hierbas y vegetales. Es la base de salsas como criolla, portuguesa, marinara y provenzal.

Además de ser utilizada en la pizza, la lasaña, las pastas o los guisos, es muy común encontrarla en la comida rápida.

Holandesa

Se prepara batiendo mantequilla clarificada en yemas de huevo con jugo de limón o vinagre. Esta es una salsa que acompaña mariscos, verduras o desayunos como en los huevos benedictinos.

Dato curioso: de ella se derivan salsas como maltesa, moskovita y muselina.

Mayonesa

Otra de nuestras favoritas. Se prepara en frío con yema o huevo entero, aceite vegetal y, generalmente, limón. También se ha hecho lugar en comidas rápidas y ensaladas, y es la base de la béarnaise.

Ahora, es momento de animarse a preparar algunas recetas con salsas que hacen más fácil y rica la cocina del día a día.

