Limpia el wok con papel de cocina, caliéntalo al máximo, añade un poco de aceite vegetal y saltea los habichuelines revolviendo. Cuando…

En un wok muy caliente con aceite vegetal saltea rápidamente los camarones y cuando empiecen a cambiar de color retíralos y resérvalos.

Mientras tanto, blanquea los habichuelines durante un minuto en agua hirviendo con sal y cortala cocción sumergiéndolos en agua helada.

Sazona los camarones con sal, pimienta negra y dos cucharadas de salsa de soya, y deja reposar durante 10 minutos en refrigeración.

Usa en esta receta de habichuelines con camarones en salsa de ostras ajo machacado y salsa de soya.

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Limpia el wok con papel de cocina, caliéntalo al máximo, añade un poco de aceite vegetal y saltea los habichuelines revolviendo. Cuando empiecen a dorar añade el ajo, los camarones, dos cucharadas de salsa de soya, la salsa de ostras, el aceite de ajonjolí, el azúcar y una pizca de sal. Saltea durante un minuto más y sirve decorando con ajonjolí tostado.

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Un poco de la historia del plato

Como cocinero, la crianza –y la alimentación– de Hannah y Samuel, mis hijos, me ha dejado enormes enseñanzas. Por ejemplo, a lo largo de los años he desmitificado aquello de que a los pequeños no les gustan los vegetales, que son muy importantes para su nutrición. Creo que depende, pues siempre encontrarán una manera de cocinarlos que les agrade, y entonces se romperá el hielo.

Por ejemplo, me asombra ver que a Samuel le encantan los habichuelines, un vegetal típicamente adulto, pero no como a mí, que es solo blanqueados y con aceite de oliva y sal, sino a la manera china, con soya y salsa de ostras para comerlos con su plato de arroz blanco. ¡Y los devora! De hecho, no le gusta ningún vegetal crudo, pero en cambio los disfruta mucho cocidos, asados, parrillados, al horno, gratinados… adornados con otros sabores y aromas. En esta receta los camarones se puede cambiar por langostinos, calamares y filetitos de pollo, y se puede aromatizar con más o menos ajo, o darle un toque picante con ají seco.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧