Pizza Master 2026: fechas, participantes y precios

El Pizza Master llega después de la Pollo Week, la iniciativa de Pollo Colombiano de Fenavi que reunió a más de 350 restaurantes para promover el…

Colombia está lista para recibir una nueva edición del Pizza Master, el festival gastronómico liderado por el influenciador Tulio Zuloaga. Desde el pasado lunes 19 y hasta el domingo 25 de octubre de 2026, el emblemático plato italiano será protagonista en cerca de 230 establecimientos de todo el país, que durante siete días ofrecerán recetas con sabores de todo tipo a un precio único de $22.000.

El Pizza Master llega después de la Pollo Week, la iniciativa de Pollo Colombiano de Fenavi que reunió a más de 350 restaurantes para promover el consumo de este producto en distintas preparaciones a un precio único de $20.000. Aquella edición se realizó en diez ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué y Villavicencio, y concentró sus esfuerzos en las zonas más afectadas por el terremoto, con el propósito de impulsar la reactivación de su economía.

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“Venimos a llenar mesas y a aportar otra vez”

El Pizza Master llega después de la Pollo Week, la iniciativa de Pollo Colombiano de Fenavi que reunió a más de 350 restaurantes para promover el consumo de este producto en distintas preparaciones a un precio único de $20.000. Aquella edición se realizó en diez ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué y Villavicencio, y concentró sus esfuerzos en las zonas más afectadas por el terremoto, con el propósito de impulsar la reactivación de su economía.

A esos resultados se refirió Zuloaga al presentar la nueva convocatoria, esta vez con la pizza en el centro. “Con la ayuda de todos, el pasado evento logramos llenar otra vez los restaurantes en las zonas afectadas y dar un respiro a muchos restauradores del país”, afirmó el creador de contenido, quien recordó cómo cocineros del Eje Cafetero, de Cali y de otras regiones agradecieron haber recuperado a sus comensales. Según contó, algunos negocios pasaron “de semanas de 200 mil pesos a ventas diarias de 2 millones otra vez”, con ese impulso, ahora apuesta por las pizzerías.

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¿Qué restaurantes participarán y en qué ciudades?

Hace pocos días, el propio Zuluaga dio a conocer el listado de las propuestas que competirán por el primer lugar en esta fiesta de sabor. Aquí te compartimos todos los participantes de esta nueva edición en la que, como es habitual, los comensales podrán votar por su restaurante favorito y registrar su calificación a través de la app de Tulio. Un recorrido por varias ciudades del país que, además de impulsar la economía de los restaurantes, deja en evidencia la creatividad de quienes participan.

Bogotá y Cundinamarca

En esta nueva entrega gastronómica participarán Chía, Zipaquirá, Cajicá, Villeta, Sopó y Soacha. Aquí algunos de los representantes de sabor en Bogotá que Gastronomía y recetas de El Espectador visitó, además de algunas propuestas para visitar en otros municipios:

96ST

Blueberry 96, una pizza que combina arándanos frescos, aceitunas, porchetta y miel picante hecha en casa. Tiene una base de salsa napolitana de tomate y mozzarella, y se elabora con una masa madre de doble fermentación que requiere 48 horas de preparación.

"Armonía, no hay un producto que opaque a otro producto”, explicó el chef Jhon Plazas sobre el concepto detrás de la pizza. La receta también incorpora dos ingredientes ligados a la historia del restaurante: las aceitunas, presentes en buena parte de sus preparaciones, y los arándanos, asociados a uno de sus postres más destacados, una torta de arándanos y limón. La intención es que Blueberry 96 no sea solo una preparación para el festival. El equipo espera mantenerla en la carta después de Pizza Master, como alternativa para quienes quieran probar una combinación diferente.

La receta de 96ST incorpora dos ingredientes ligados a la historia del restaurante: las aceitunas y los arándanos.

Bitta Pizza

Participará por primera vez en Pizza Master con una pizza que apuesta por el contraste entre sabores conocidos. Su propuesta reúne pepperoni, miel picante y stracciatella, un queso italiano cremoso que se incorpora al final para aportar una textura suave que equilibra el calor de la pizza recién horneada.

Juan David Jaramillo, gerente general y propietario del restaurante, explica que la combinación busca equilibrar el sabor salado del pepperoni con el dulzor de la miel y un toque moderado de picante, pensado para el paladar colombiano. La stracciatella completa la receta con su cremosidad y una sensación distinta a la de los ingredientes horneados. “Yo diría que es una explosión de sabores”, afirma Jaramillo. El restaurante planea mantener esta pizza en la carta después del festival.

Bitta Pizza reúne pepperoni, miel picante y stracciatella.

Pizzarola

La Severa, una pizza de masa negra con ajo rostizado, una mezcla de quesos, chorizo marinado en naranja y manzana verde, entre otros ingredientes. La propuesta combina sabores intensos con notas dulces y frescas. El ajo rostizado y los quesos aportan profundidad, mientras que el chorizo marinado en naranja suma un matiz cítrico. La manzana verde, por su parte, introduce un contraste que acompaña los demás componentes.

El nombre de la pizza también hace parte de la intención del equipo: crear una preparación que llame la atención desde el primer momento y despierte curiosidad entre quienes la prueben. “Queremos que la gente cuando vea esa pizza diga: ‘¡Uy, severa pizza!’”.

Pizzarola es una mezcla de quesos, chorizo marinado en naranja y manzana verde, entre otros ingredientes.

Via del Cuore

Via del Cuore llega con una propuesta distinta en un panorama dominado por la pizza napolitana: la Peccato, de estilo romano, delgada, sin borde y de textura crocante. Su chef, el milanés Simone Mua, explica que quiso diferenciarse en una ciudad donde, según él, no había pizza romana.

La receta parte de una salsa llamada mamma rosa, que combina tomate, crema de leche y cebolla, a la que se suman tomates cherry para aportar frescura. Lleva también pepperoni, elegido por ser la proteína más popular en América, y guanciale (cachete de cerdo curado), como guiño a la tradición romana. Aunque la Peccato se permite algunas licencias, el chef defiende una visión conservadora de la pizza: tomate, queso y albahaca, con una masa que sea la protagonista. “Algo tan perfecto no se puede cambiar”, afirma.

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La receta de Via del Cuore parte de una salsa llamada mamma rosa, que combina tomate, crema de leche y cebolla, a la que se suman tomates cherry para aportar frescura.

Chía

Varoga

"Raíces. Esta pizza nace de la idea de que la buena cocina también puede mirar hacia adentro, hacia el producto que tenemos cerca, así que en vez de apostarle a lo italiano tradicional decidimos girar hacia el producto local sin perder la técnica gourmet. Sobre una base blanca de salsa de la casa lleva queso mozzarella, panceta, plátano maduro(en reducción de ron blanco y panela), aportando ese contraste entre lo salado y lo dulce que define la pizza, mientras el parmesano rayado y el suero costeño se encuentran en un mismo bocado representando esa mezcla entre lo italiano y lo colombiano. La cebolla encurtida suma acidez y frescura, y la miel picante de peperoncino cierra con un toque final que despierta el paladar"

Zipaquirá

La Morella

"Morellisima. Churrasco de pollo marinado durante 24 horas, tomates confitados en miel con un toque de peperoncino, suero costeño y cebollín fresco. Una combinación jugosa y cremosa que equilibra lo dulce, lo salado y un picante suave, sobre mozzarella fundida, pasta de tomate y nuestra masa madurada durante 48 horas".

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Cajicá

French Quarter

"Pizza Jardín. Inspirada en lo que más nos identifica: la naturaleza, con su magnífica variedad de sabores, aromas, colores y texturas. Sumérgete en Pizza Jardín y descubre un sabor diferente en cada bocado. Masa madre, salsa pomodoro con peperoncino y especies, queso fior di latte, prosciutto, champiñón al ajillo, rúgula, cebolla caramelizada, alcaparras crocantes, mash de perejil y jalapeño, y el toque frutal de una reducción balsámica de lulo".

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Villeta

Julietta Cocina de Autor

"Sinergia: Una combinación que juega con los contrastes: nduja que aporta su picante ahumado y untuoso, berenjena confitada que se derrite en el paladar, panceta curada con su punto justo de sal, y una crema de tomates secos que le da profundidad. El toque final lo pone la miel de jamaica; floral y ligeramente ácida, con una textura crujiente de papa paille que sorprende en cada bocado. Una pizza que demuestra que los opuestos, bien trabajados, se complementan siempre".

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Sopó

Brioche Artisan

"Carpaccio de Pavo. Pizza en masa madre, horneada en piedra y leña, con queso mozzarella, tomate uvelina carpaccio de pavo al pistacho y panceta italiana. El toque especial llega con nuestra miel de café y dátiles, que aporta un contraste dulce y profundo, láminas de parmesano y almendras y rúgula para darle ese toque crocante y aromático".

Soacha

La Abuela Feroz

"Recuerdo de mi Barrio. Crecí en la gaitana, en suba, donde la pizza de barrio venía con bocadillo y nadie lo cuestionaba. Esa combinación, tan nuestra y tan querida por los colombianos, es el punto de partida de esta pizza de autor: un homenaje a esas pizzerías de esquina que me enseñaron que lo dulce y lo salado también saben a casa. La base es nuestra masa madre artesanal, con una base blanca italiana y chorizo ahumado. El bocadillo llega convertido en salsa, acompañado de tomates cherry marinados en vinagreta de tomate de árbol, que aportan frescura y acidez. La corona es una generosa stracciatella, y en el borde, la insignia de la abuela feroz: queso paipa de seis meses de maduración, rallado para darle carácter y un final salado e intenso. Es el sabor de mi infancia, con la técnica y el cuidado de hoy".

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Conocer los restaurantes participantes de cada ciudad aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧