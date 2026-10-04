Salchipapa estrellada: receta fácil con huevo frito para hacer en casa

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Gastronomía: Colombiana.
¿Qué salchicha es mejor para salchipapa? Las tipo ranchera o de perro caliente, cortadas en rodajas o en diagonal.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 600 gramos de papa pelada y cortada en bastones finos
- 250 gramos de salchicha de buena calidad cortada en rodajas
- 8 huevos
- Aceite de oliva de cocina (o 50/50 oliva y vegetal) suficiente para fritura profunda
- Sal
Preparación
Al cortar la papa déjala remojando en agua para extraer el exceso de almidón, escúrrela y sécala sobre papel absorbente.
Luego fríela en aceite hondo a temperatura media hasta que apenas empiece a dorar. Retira, escurre y reserva.
Pasa una cucharada del mismo aceite a una sartén y fríe la salchicha. Retira y reserva.
Antes de servir, sube el aceite a temperatura máxima y termina la fritura de las papas hasta que doren completamente. Pasa un cucharón del aceite a una sartén y fríe allí los huevos hasta que formen “puntilla” (el borde de la clara dorado y crujiente) y la yema esté cremosa.
Sirve en el plato primero las papas mezcladas con la salchicha y termina con un par de esos deliciosos huevos fritos.
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Un poco de la historia de este plato
Hablemos de cosas sencillas, pero tan ricas que llegan a ser espectaculares, inolvidables, magníficas… Conozco a varios –me incluyo– cuya última cena, si es que tuviésemos la oportunidad de elegirla, sería un buen plato de arroz blanco con dos o tres huevos fritos de yema cremosa y delirante.
En España eso mismo serían las patatas estrelladas, pero ya no con arroz sino con –obvio– papas, pero papas fritas de tal forma que quedan crujientes y tostaditas, como solo en España es posible comerlas. Es un plato sencillísimo, pero que puede enriquecerse con chorizo o jamón. Entonces vienen a mi cabeza las famosas salchipapas colombianas –muy barranquilleras–, que parten de salchicha y papa frita, y de allí al infinito, con una enorme cantidad de posibles añadiduras que las pueden llevar hasta una complejidad asombrosa: pollo desmenuzado, aguacate, queso costeño rallado, queso gratinado, maduritos fritos, tocineta, costilla ahumada, camarones y todo lo que se le quiera poner.
Pero volvamos a lo básico: ¿qué pasaría si hacemos una salchipapa costeña pero estrellada como en España? Bueno, pues la respuesta es deliciosa. La clave es freír los huevos en aceite 50/50 vegetal y oliva y semi profundo (mi padre moría por unos huevos fritos en aceite profundo) para que formen la puntilla que adoran los españoles, y que no es más que el borde de la clara tostado y crujiente. Es que la cocina, mis amigos, a veces es de pequeños detalles que hacen que un plato sea extraordinario.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧