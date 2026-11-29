Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Colombiana.
Esta ensalada es una opción saludable para conquistar paladares en la mesa.
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 tazas de espinaca fresca cortada en julianas
- 5-6 fresas cortadas en láminas
- ¼ taza de uchuvas cortadas por la mitad
- ¼ de cebolla morada cortada en plumas
- 40 gramos de queso feta desmenuzado (o el queso de tu elección)
Ingredientes para el aderezo
1 cucharada de miel
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de vinagre de manzana
Agua al gusto para aligerar la textura
Una pizca de sal y pimienta (opcional)
No pierdas de vista: Cómo hacer rendir la carne molida con lentejas: receta económica y nutritiva
Preparación
En un recipiente mezcla la miel, la mostaza y el vinagre de manzana. Agrega agua poco a poco hasta conseguir un aderezo ligero y fácil de integrar.
En una ensaladera mezcla la espinaca, las fresas, las uchuvas y la cebolla morada.
Agrega el queso feta desmenuzado, a mi me gusta usar este queso porque tiene un sabor intenso que contrasta delicioso con el dulzor de las frutas.
Justo antes de servir, agrega el aderezo, mezcla suavemente y disfruta.
Para destacar: Mayonesa de ajo con huevo frito casera y con sabor intenso
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧