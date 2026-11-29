El contraste entre el dulzor de las frutas y el sabor salado del queso feta es la clave de esta ensalada.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Ensalada de fresas y uchuvas con queso feta: fresca, colorida y lista en 10 minutos María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Colombiana. Esta ensalada es una opción saludable para conquistar paladares en la mesa. Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2. Ingredientes 2 tazas de espinaca fresca cortada en julianas

5-6 fresas cortadas en láminas

¼ taza de uchuvas cortadas por la mitad

¼ de cebolla morada cortada en plumas

40 gramos de queso feta desmenuzado (o el queso de tu elección)

Ingredientes para el aderezo

1 cucharada de miel

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de vinagre de manzana

Agua al gusto para aligerar la textura

Una pizca de sal y pimienta (opcional)

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Preparación

En un recipiente mezcla la miel, la mostaza y el vinagre de manzana. Agrega agua poco a poco hasta conseguir un aderezo ligero y fácil de integrar.

En una ensaladera mezcla la espinaca, las fresas, las uchuvas y la cebolla morada.

Agrega el queso feta desmenuzado,…