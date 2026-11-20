El 8 de febrero de 2023 conocí la historia de Felipe Rojas y Liliana Iriarte cuando le contaron por primera vez a El Espectador cómo se había materializado un recuerdo de sus años en Nueva York al volver a Colombia. La fruta congelada cubierta de chocolate que durante un tiempo acompañó su dieta diaria, no era muy popular en el país, por eso decidieron lanzarse a crear un emprendimiento gastronómico con el conocimiento de ambos en administración, finanzas, economía, y el más importante: la memoria gustativa.

Iriarte había dedicado casi toda su carrera a dirigir fundaciones y estaba al frente de una en Estados Unidos cuando llegó la pandemia. Allá vio a muchas personas pidiendo comida y, junto a Felipe, apoyó a una organización que repartía almuerzos y bolsas con alimentos y ropa a personas sin hogar. Esa fue una de las razones principales por las que decidió crear en Colombia el negocio que encontraría más adelante un espacio en el mercado de los snacks, y que poco a poco iría gestando un propósito social de fondo.

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Su apartamento fue su primera cocina y una olla mediana, el primer utensilio que derritió chocolate a baño María para hacer estos bocados. La Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto fue su proveedora cuando iniciaron, allí compraron los tarros para empacar sus productos y en medio de prueba y prueba lograron Frubits, un negocio que el próximo 15 de enero cumplirá seis años. Parece poco el tiempo que llevan ofreciendo a los colombianos estos bocados, sin embargo, los desafíos “han sido muchos desde la concepción de la idea, los insumos hasta la misma formalización del producto con toda la reglamentación requerida”

Al principio la fruta llegaba directamente de las plazas de mercado, pero con el aumento de los volúmenes cambiaron de proveedores. Los primeros no cumplían con los certificados de calidad y los análisis de laboratorio que exige el Invima; por eso hoy la fruta llega congelada a la planta. Los empaques también se transformaron, durante dos años usaron envases ecológicos con etiquetas, luego pasaron a bolsas tipo doypack impresas, que conservan mejor el producto, y en el camino hicieron un rebranding, hoy ya van por su tercer empaque.

Pero lo que sí se mantiene desde el inicio es el chocolate, su proveedor es Casa Luker, cuyo cacao proviene de cultivos de varias regiones del país, sobre todo del Eje Cafetero. La relación con ellos va más allá de la compra y les ha servido de soporte en otras áreas, otorgándoles créditos, compartiendo co-branding en los empaques, abriéndoles la puerta a ferias como ChocoShow, apoyándolos técnicamente para desarrollar nuevos productos y creando recetas que publican en redes, donde el protagonista es el chocolate.

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Frubits, marca colombiana de snacks de fruta ultracongelada.

Más fruta que chocolate, el secreto de su receta

La primera receta de Frubits fue una línea sin azúcar, fresas y banano cubiertos con chocolate oscuro al 58 % de cacao, después llegó el chocolate de leche, también sin azúcar, con el que duplicaron las ventas. No obstante, cuando entraron a los supermercados, el costo los obligó a cambiar, “el chocolate sin azúcar es mucho más costoso, y seguir con esa línea en supermercados era salirnos del mercado, tenemos también que adaptarnos”, explica Liliana. Hoy manejan las dos versiones, la original, que venden directamente al consumidor y por plataformas de reparto a domicilio, y la versión con azúcar para las grandes superficies. La idea en proporciones con la que nació esta marca colombiana es su filosofía, los consumidores siempre encontrarán más fruta que chocolate, por eso han reformulado la receta varias veces para que la capa sea cada vez más delgada, haciendo pruebas también con cacao al 100 %.

Esa búsqueda empieza en la elección de cada fruta, la fresa se escoge en su punto más dulce de maduración, y la frambuesa, ácida por naturaleza, encuentra su equilibrio en el chocolate dulce. La forma también importa, entre más homogénea y redonda sea, facilita el baño con el chocolate, en el caso de la fresa, se parte en dos y el banano en trozos, y aunque estas frutas pueden ser manipuladas “fácilmente”, hay otras que se resisten. “La guanábana con chocolate es deliciosa, pero quitarle las pepas complica el proceso, y con la granadilla, que probamos en cubos con los excedentes de un cliente exportador, las semillas arruinaron el sabor”, cuenta Liliana.

El banano, uno de sus productos más queridos, todavía no llega a los supermercados porque se oxida con facilidad, mientras que la fresa y la frambuesa se conservan mucho mejor. Todo esto depende de la cadena de frío, que es su mayor reto, transportar congelados es costoso, no tienen camiones propios y deben tercerizar las entregas.

Snack de fresa bañado con chocolate.

El primer supermercado fue Tiendas Calypso, fuerte en el canal de restaurantes, que los conoció hace tres años en la feria Alimentarte, empezaron allí con fresas, mango y frambuesas, pero el mercado fue hablando y hoy solo venden frambuesas, su producto estrella, con un chocolate distinto al del principio. Esa fruta llegó a su portafolio gracias a la competencia. “Hace tres años entró al país Franuí, la marca argentina considerada la más grande del mundo en fruta congelada con chocolate, y nos mostró el potencial de una fruta que no habíamos considerado por ser delicada, costosa y difícil de conseguir”, narra Iriarte.

Después llegaron a Ísimo, con presencia nacional en lugares que la pareja de esposos desconocía, y a Jumbo, mientras que cadenas como Ara empezaron a vender su propia versión importada de Polonia. Frente a eso, Liliana defiende el precio, en Calypso su producto cuesta alrededor de $15.700, mientras que el importado puede llegar a los $30.000. Para ella, comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni costoso, y dice que su ventaja está en que son industria 100 % colombiana, con fruta nacional, uno de los mejores chocolates del país y una receta en la que la fruta es la protagonista. Generar empleo y comprarles a proveedores y fabricantes de empaques colombianos es, para ella, otra forma de aportar al país.

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Uvas congeladas, el snack que aún no llega a los supermercados

La nueva línea también viene de la casa, su esposo Felipe ha congelado frutas toda la vida, pero fue el gusto de su hija Emma, de tres años, el que abrió el espectro para ampliarse en el mercado, ella prefiere las uvas congeladas a cualquier helado o paleta. Así fue como nacieron las uvas verdes sin semilla congeladas, sin chocolate, para comer como snack, junto con frambuesas en la misma presentación, una tendencia que ya se vende en Estados Unidos.

Las uvas son, por ahora, lo que más rota, ambos empresarios coinciden en que en Colombia abundan las pulpas y la fruta congelada para jugos y batidos, pero no para comérsela tal cual llega, “en ningún supermercado vas a encontrar esto todavía”. Aunque todavía no está disponible este producto en grandes superficies, varios de sus clientes ya mostraron interés por incluirla en su oferta.

La propuesta también evita el desperdicio en casa, porque la fruta se guarda congelada y se saca cuando se quiera consumir, y las recetas que dan a conocer a través de las redes sociales han sido su mejor vitrina, como la más reciente, una barra de uvas congeladas con yogur griego cubierta de chocolate que se volvió viral apenas la publicaron.

El aprovechamiento es su siguiente paso, la fruta que no se puede bañar en chocolate, que antes donaban a una fundación infantil en Ciudad Bolívar, se convertirá en gomas, que venderán solas y cubiertas de chocolate. El piloto arranca en diciembre con regalos corporativos, y parte de esas ventas irá a Make-A-Wish Colombia, la fundación con la que trabajan desde hace dos años y que acaba de unirse a la red internacional de la organización.

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La labor social ha estado en la marca desde el comienzo, durante casi dos años, por cada tarro vendido donaron un almuerzo a habitantes de calle en el centro de Bogotá, a través de una fundación de la que luego se separaron por diferencias con su director. También apoyaron con producto y ventas a una fundación de víctimas del conflicto armado que Liliana dirigió, y que durante unos cinco años fue la causa oficial de las medias maratones de Bogotá y Medellín, además de otras labores que prefieren no publicar en redes. El alza de los impuestos y el precio del chocolate, que se disparó en 2023 por la crisis del cacao en África, les impidió mantener la promesa de uno a uno. Con Make-A-Wish, que cumple los deseos de niños con enfermedades graves, apadrinan sueños a final de año con la venta de sus productos.

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Lo que viene para el futuro ya está claro y es salir del congelador, ese es su mayor reto logístico. Por ahora quieren explorar fruta liofilizada con chocolate, una categoría que crece en el mundo pero que ha tenido un crecimiento lento en la industria colombiana por sus costos, además de paletas y gomas, productos que les abrirían otros espacios en los supermercados.

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Otro de sus aciertos es que han empezado a maquilar para las marcas propias que buscan las grandes cadenas, y gracias a las redes sociales ya reciben solicitudes del exterior, hace dos meses Liliana viajó a México a llevar muestras a un supermercado y ya están adelantando negocios en un proyecto con arándanos para Perú. La meta es lograr su primera exportación.

La historia que empezó a escribirse en el 2021 cuando Liliana y Felipe derretían un kilo de chocolate a la vez en una olla a baño María, logrando sacar unos 100 tarros en un fin de semana, en la actualidad produce 1.620 kilos de chocolate en tres días y cerca de 9.700 tarros al mes, con una bañadora que Liliana importó directamente de Italia que procesa 20 kilos por tanda, y un cuarto frío en Chía con capacidad para ocho toneladas, es la tercera planta que tienen, aunque los congeladores horizontales de su casa, donde empezó todo, todavía siguen en uso.

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A quien tenga una idea en la cocina de su casa, Liliana le aconseja no esperar a tenerla perfecta ni quedarse con la duda de qué habría pasado, “hay que arriesgarse con lo mínimo, sin endeudarse, pilotear y lanzarse”, así lo hicieron ellos, y así continúan, con muestras en México, un proyecto de arándanos para Perú y la visión puesta en su primera exportación.

Ellos son Felipe Rojas y Liliana Iriarte, los emprendedores detrás de "Frubits". Foto: Cortesía Frubits

¿Alguna vez ha congelado fruta en casa para consumirla como snack? Cuéntenos cuál es su favorita

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧