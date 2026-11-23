Pasa la mezcla a un bowl pequeño, agrega la mantequilla clarificada y la miel, y mezcla con los dedos hasta integrar.

Pon las almendras y la avena en una licuadora de alta potencia y pulsa hasta que queden trituradas.

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1 taza de marañones crudos, sin sal 3/4 de taza de yogur griego 4 cucharadas de miel de abeja 4 cucharadas de jugo de limón 1 pizca de sal

Las almendras en este cheesecake aportan fibra, vitamina E y grasas insaturadas

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Cheesecake sin horno, sin gluten y sin azúcar: la receta en vasitos lista en 25 minutos

Agrega unas 3 cucharadas de la mezcla al fondo de cada vaso o frasco pequeño. Enjuaga la licuadora si es necesario.

Para la crema de cheesecake

En la licuadora de alta potencia, agrega todos los ingredientes del cheesecake (marañones, yogur griego, miel, jugo de limón y sal) y licúa a velocidad alta por 2 a 3 minutos. Raspa los lados y debajo de las cuchillas cuando haga falta, hasta obtener una mezcla suave.

Pata el armado

Cubre la capa de almendras y avena de cada vaso con aproximadamente 1/4 de taza de la mezcla de cheesecake y termina con la fruta encima.

Sirve a temperatura ambiente, o refrigera de 30 minutos a 1 hora antes de servir.

Montaje: sirve el cheesecake en vasos o frascos pequeños, con la fruta picada encima, puedes cambiarla según lo que tengas en casa.

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¿Cuál es la historia del cheesecake?

Las raíces del cheesecake remontan a la antigua Grecia, donde se preparaba con queso, miel y harina y se asociaba con los atletas de los Juegos Olímpicos. Los romanos adoptaron la receta y, con la expansión del Imperio, llegó al resto de Europa, donde cada región la fue adaptando a sus ingredientes. La versión cremosa que hoy relacionamos con Nueva York apareció siglos después, cuando el queso crema se inventó en Estados Unidos hacia 1872.

En Cocinable y Saludable queremos que puedas disfrutar un cheesecake saludable y fácil, esta versión se arma en vasitos, tiene una base crocante de almendras y avena en hojuelas, y una crema suave de marañones y yogur griego, endulzada con miel de abeja en lugar de azúcar refinada. Las almendras aportan fibra, vitamina E y grasas insaturadas, y los marañones aportan minerales como el magnesio y el zinc; el yogur griego suma proteína y probióticos y la avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra que ha sido relacionada con la salud digestiva y cardiovascular.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧