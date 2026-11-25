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Por: Edd Cabarcas, chef colombiano
Gastronomía: Colombiana.
Esta langosta es una receta con sabor costeño para preparar en una ocasión especial. ¡Manos a la obra!
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 4 colas de langosta
- Sal, pimienta y paprika al gusto
Ingredientes para la salsa al ajillo
4 cucharadas de mantequilla
4 dientes de ajo en láminas
2 cucharadas de cilantro picado
Jugo de 1 limón
Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Abre las colas de langosta por la mitad a lo largo y límpialas.
Sazona la carne con sal, pimienta y paprika.
Llévalas a la parrilla caliente, con la carne hacia abajo primero, por 6 a 8 minutos en total, hasta que la carne esté blanca y firme.
En un sartén a fuego bajo, derrite la mantequilla, agrega el ajo y el cilantro y cocina 2 a 3 minutos sin que el ajo se queme.
Termina la salsa con sal, pimienta, el jugo de limón y sirve las langostas bañadas con la salsa.
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Conoce un poco de la historia de la langosta
La langosta es un marisco altamente apreciado en la gastronomía por su carne delicada y sabrosa.Se utiliza en una variedad de platos sofisticados, como las clásicas langostas a la parrilla o al vapor, y también en preparaciones más elaboradas como la bisque de langosta o ensaladas frías. Su sabor suave y su textura firme la convierten en un ingrediente perfecto para combinar con mantequilla, hierbas, ajo y especias, creando recetas que resaltan su exquisitez en alta cocina.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧