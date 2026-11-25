Llévalas a la parrilla caliente, con la carne hacia abajo primero, por 6 a 8 minutos en total, hasta que la carne esté blanca y…

Abre las colas de langosta por la mitad a lo largo y límpialas.

4 cucharadas de mantequilla 4 dientes de ajo en láminas 2 cucharadas de cilantro picado Jugo de 1 limón Sal y pimienta al gusto

Esta langosta es una receta con sabor costeño para preparar en una ocasión especial. ¡Manos a la obra!

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Langosta a la parrilla con salsa al ajillo: la receta fácil para una comida especial

Llévalas a la parrilla caliente, con la carne hacia abajo primero, por 6 a 8 minutos en total, hasta que la carne esté blanca y firme.

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En un sartén a fuego bajo, derrite la mantequilla, agrega el ajo y el cilantro y cocina 2 a 3 minutos sin que el ajo se queme.

Termina la salsa con sal, pimienta, el jugo de limón y sirve las langostas bañadas con la salsa.

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Conoce un poco de la historia de la langosta

La langosta es un marisco altamente apreciado en la gastronomía por su carne delicada y sabrosa.Se utiliza en una variedad de platos sofisticados, como las clásicas langostas a la parrilla o al vapor, y también en preparaciones más elaboradas como la bisque de langosta o ensaladas frías. Su sabor suave y su textura firme la convierten en un ingrediente perfecto para combinar con mantequilla, hierbas, ajo y especias, creando recetas que resaltan su exquisitez en alta cocina.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧