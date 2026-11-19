Cocina la pasta en abundante agua con sal, dejándola un poco más cocida que al dente. Escúrrela muy bien y déjala enfriar ligeramente.Sazónala. En un…

4 cucharadas de yogur griego natural 2 cucharadas de mayonesa 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de mostaza Dijon 1 cucharada de miel 2 dientes de ajo rallados. El jugo de 1 limón Hojuelas de chile rojo al gusto Queso parmesano rallado al gusto Sal y pimienta al gusto

Para el aderezo de esta ensalada de pasta ajo, miel y aceite de oliva.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cocina la pasta en abundante agua con sal, dejándola un poco más cocida que al dente. Escúrrela muy bien y déjala enfriar ligeramente.

Sazónala. En un recipiente, mezcla la pasta con el aceite de oliva, la paprika, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el parmesano, sal y pimienta, hasta que quede bien cubierta.

Publicidad

Distribuye la pasta en la canasta del air fryer, sin amontonarla, y cocínala a 180 °C durante 10 a 15 minutos, o hasta que esté dorada y crujiente. Si es necesario, hazlo en tandas.

Mientras tanto, mezcla el yogur griego, la mayonesa, el aceite de oliva, la mostaza Dijon, la miel, el ajo rallado, el jugo de limón, las hojuelas de chile y el parmesano. Sazona con sal y pimienta al gusto.

En un bowl grande, agrega el pollo desmenuzado, el pepino, la cebolla morada, los tomates cherry y los pepinillos. Incorpora el aderezo y mezcla muy bien para que todos los ingredientes queden cubiertos.

Agrega la pasta al final. Justo antes de servir, incorpora la pasta crujiente y mezcla suavemente para conservar su textura.

No pierdas de vista: ¿Qué tan saludables son los arándanos rojos?

¿Conoce un poco de la historia del yogur griego?

El yogur griego tradicional está hecho a base de leche de oveja, colada en una bolsa de tela para eliminar el suero (el componente líquido). Este proceso le da una consistencia mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogurt tradicional.

Este tipo de yogur es alto en proteínas. Además, en su proceso de preparación también se elimina parte de la lactosa, lo que lo hace más bajo en azúcar que otro tipo de yogures. En la antigua Grecia la leche de cabra y oveja eran una fuente importante de proteína y calcio en una dieta que, para muchos, contenía poca carne. En este tiempo se descubrió que sin refrigeración, la leche se vuelve agria, a lo que los griegos llamaron “oxygala”.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧