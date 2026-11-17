Salpimienta la pierna de cerdo y llévala a la olla a presión junto con el tomate, la cebolla, el ajo y el agua. Cocina durante 35 a 40 minutos desde que la olla empiece a pitar, hasta que la carne esté muy blanda y se pueda desmechar con facilidad.

500 gramos de pierna de cerdo 1 tomate maduro ½ cebolla cabezona 2 dientes de ajo 2 tazas de agua Sal y pimienta al gusto

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Retira la carne y desméchala. Licúa el caldo con las verduras cocidas, llévalo a una sartén y deja reducir a fuego medio hasta que espese. Agrega la carne desmechada, mezcla bien y rectifica la sal.

Pela los plátanos y rállalos por el lado más fino del rallador. Agrega una pizca de sal y mezcla.

Extiende una capa delgada de plátano rallado sobre el plástico, formando un círculo. Pon una porción del cerdo desmechado en el centro y cúbrela con más plátano rallada y presiona suavemente los bordes para sellar el relleno.

Lleva los patacones al congelador entre 30 minutos y una hora, hasta que estén firmes y no se desarmen al manipularlos.

Calienta abundante aceite a fuego medio-alto (unos 180 °C) y fríe los patacones de 4 a 5 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente y sírvelos calientes.

Atención al consejo del chef

La pierna de cerdo es ideal para este relleno porque queda jugosa al desmecharla. Gracias a la versatilidad del corte, también puedes usarla en tiras o en cubitos para preparar otros rellenos, como cerdo salteado con verduras o en hogao.

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