Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Colombiana.
Recuerda congelar los patacones durante 30 minutos antes de rellenarlos.
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 50 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 plátanos verdes grandes
- Sal al gusto
- Aceite para freír
Ingredientes para el relleno
500 gramos de pierna de cerdo
1 tomate maduro
½ cebolla cabezona
2 dientes de ajo
2 tazas de agua
Sal y pimienta al gusto
Para destacar: Envuelto de mazorca, bollo limpio y bollo de yuca: diferencias y con qué se comen
Preparación
Salpimienta la pierna de cerdo y llévala a la olla a presión junto con el tomate, la cebolla, el ajo y el agua. Cocina durante 35 a 40 minutos desde que la olla empiece a pitar, hasta que la carne esté muy blanda y se pueda desmechar con facilidad.
Retira la carne y desméchala. Licúa el caldo con las verduras cocidas, llévalo a una sartén y deja reducir a fuego medio hasta que espese. Agrega la carne desmechada, mezcla bien y rectifica la sal.
Pela los plátanos y rállalos por el lado más fino del rallador. Agrega una pizca de sal y mezcla.
Extiende una capa delgada de plátano rallado sobre el plástico, formando un círculo. Pon una porción del cerdo desmechado en el centro y cúbrela con más plátano rallada y presiona suavemente los bordes para sellar el relleno.
Lleva los patacones al congelador entre 30 minutos y una hora, hasta que estén firmes y no se desarmen al manipularlos.
Calienta abundante aceite a fuego medio-alto (unos 180 °C) y fríe los patacones de 4 a 5 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente y sírvelos calientes.
Atención al consejo del chef
La pierna de cerdo es ideal para este relleno porque queda jugosa al desmecharla. Gracias a la versatilidad del corte, también puedes usarla en tiras o en cubitos para preparar otros rellenos, como cerdo salteado con verduras o en hogao.
Te puede interesar: ¿Cómo se hace el agua fresca de pepino, limón y hierbabuena?
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧