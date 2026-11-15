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Esta torta de zanahoria no lleva azúcar, y queda húmeda y esponjosa

Para esta torta de zanahoria usa yogur griego, esencia de vainilla y harina de avena.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
Acompaña esta torta de zanahoria y avena con té blanco.
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Gastronomía: Saludable.

Esta torta de zanahoria es una opción saludable para el paladar.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1 banano maduro
  • 2 huevos
  • 1 zanahoria mediana
  • 45 gramos de harina de avena
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de yogur griego
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre banano, bocadillo y manzano?

Conoce un poco de la historia del yogur griego

El yogur griego tradicional está hecho a base de leche de oveja, colada en una bolsa de tela para eliminar el suero (el componente líquido). Este proceso le da una consistencia mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogur tradicional.

Este tipo de yogur es alto en proteínas. Además, en su proceso de preparación también se elimina parte de la lactosa, lo que lo hace más bajo en azúcar que otro tipo de yogures. En la antigua Grecia, la leche de cabra y oveja eran una fuente importante de proteína y calcio en una dieta que, para muchos, contenía poca carne; en este tiempo se descubrió que, sin refrigeración, la leche se vuelve agria, a lo que los griegos llamaron “oxygala”.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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