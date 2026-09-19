Fríjol negro, leche de coco y arroz la combinación que no falla

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Gastronomía: Panameña.
La leche de coco le dará ese toque cremoso e inconfundible a este arroz.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz
- 1 taza de fríjol negro previamente remojado
- 2 cucharadas de manteca de cerdo
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- ½ pimentón verde picado
- ½ pimentón rojo picado
- 2 ajíes dulces picados
- 1 taza de leche de coco
- Agua
- Sal al gusto
- Cilantro picado para servir
Preparación
En una olla, haz un sofrito con la manteca de cerdo, la cebolla, el ajo, el pimentón verde, el pimentón rojo y el ají dulce.
Agrega el fríjol negro remojado (en crudo) al sofrito para que vaya absorbiendo todo el sabor.
Añade agua y un poco de sal, y cocina unos 30 a 40 minutos, hasta que el guandú esté cocido pero con una ligera resistencia (el tiempo depende de la calidad y del remojo). Incorpora el arroz y la leche de coco. Ajusta la sal.
Cocina a fuego alto hasta que se seque el líquido y haga "ojitos" en la superficie. Baja al fuego mínimo, tapa y cocina 20 minutos más.
Sirve con cilantro picado por encima. Si te gusta, aprovecha el cucayo (pega) del fondo, que queda delicioso.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧