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Fríjol negro, leche de coco y arroz la combinación que no falla

Este arroz con fríjol negro lleno de sabor, es un clásico de la gastronomía panameña y muy popular en celebraciones.

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The kitchen Brothers
19 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Una receta para rendirle homenaje a la cocina tradicional panameña.
Una receta para rendirle homenaje a la cocina tradicional panameña.
Foto: Getty Images - LauriPatterson

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Gastronomía: Panameña.

La leche de coco le dará ese toque cremoso e inconfundible a este arroz.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz
  • 1 taza de fríjol negro previamente remojado
  • 2 cucharadas de manteca de cerdo
  • 1 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • ½ pimentón verde picado
  • ½ pimentón rojo picado
  • 2 ajíes dulces picados
  • 1 taza de leche de coco
  • Agua
  • Sal al gusto
  • Cilantro picado para servir

Preparación

En una olla, haz un sofrito con la manteca de cerdo, la cebolla, el ajo, el pimentón verde, el pimentón rojo y el ají dulce.

Agrega el fríjol negro remojado (en crudo) al sofrito para que vaya absorbiendo todo el sabor.

Añade agua y un poco de sal, y cocina unos 30 a 40 minutos, hasta que el guandú esté cocido pero con una ligera resistencia (el tiempo depende de la calidad y del remojo). Incorpora el arroz y la leche de coco. Ajusta la sal.

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Cocina a fuego alto hasta que se seque el líquido y haga "ojitos" en la superficie. Baja al fuego mínimo, tapa y cocina 20 minutos más.

Sirve con cilantro picado por encima. Si te gusta, aprovecha el cucayo (pega) del fondo, que queda delicioso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por The kitchen Brothers

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