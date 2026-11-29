Deja en remojo los garbanzos desde la noche anterior, descarta el agua y pásalos a la olla de presión, con más agua fresca, la zanahoria, la cebolla, el apio, el laurel, el tomillo, el bicarbonato y sal.

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Cocina durante una hora, hasta que estén muy blandos y su piel se haya desprendido y suba a la superficie. Descarta las pieles y los vegetales, y reserva media taza de agua de cocción.

Pon en la licuadora primero el jugo de limón y el tahini, con el motor encendido agrega la mitad del garbanzo y el ajo (opcional), y cuando esté perfectamente liso agrega la otra mitad, el aceite de oliva, el comino y la sal.

Sigue licuando y agrega lentamente el agua de cocción hasta obtener una textura cremosa y lisa. Sirve en un plato haciendo un anillo en la superficie, vierte allí un poco más de aceite de oliva y, si lo deseas, páprika, comino o za’atar. Acompaña en la mesa con pan árabe.

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¿Cuál es la historia de esta receta?

Las salsas levantinas

En la cocina tradicional del Medio Oriente las salsas tienen una especial relevancia, quizá porque se usan habitualmente para untar con el pal pita o árabe que se incluye en las comidas. Por ejemplo, las más famosas: baba ganoush (crema de berenjena asada), tabbouleh (entre salsa y ensalada con abundante perejil y trigo bulgur), y la que nos ocupa esta semana, que es el célebre hummus de garbanzos. Para prepararlo se debe usar pasta de ajonjolí o tahini, que se consigue en tiendas de cocina árabe o se puede preparar fácilmente en casa y reservar en la nevera para usarla cada vez que se necesite. Hace poco, mi amigo el cocinero Maksut Aşkar, una de las nuevas estrellas de los fogones en Turquía, me enseñó su truco para que el hummus quede cremoso y sedoso: al licuar agrega un par de cubos de hielo para reducir la temperatura y favorecer el proceso. Y listo. El resto es disfrutarlo con un buen pan plano, pita, servilleta o árabe.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧