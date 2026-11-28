Durante años, la fruta ha sido señalada como un alimento que debe limitarse cuando se busca bajar de peso, principalmente por su contenido de fructosa, un azúcar naturalmente presente en ella, sin embargo, reducir la fruta a su contenido de azúcar es desconocer su verdadero valor nutricional. La fruta no aporta únicamente fructosa, es un alimento que contiene agua, fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos bioactivos, esta combinación la convierte en una excelente opción para complementar nuestra alimentación. Su fibra,…

Durante años, la fruta ha sido señalada como un alimento que debe limitarse cuando se busca bajar de peso, principalmente por su contenido de fructosa, un azúcar naturalmente presente en ella, sin embargo, reducir la fruta a su contenido de azúcar es desconocer su verdadero valor nutricional. La fruta no aporta únicamente fructosa, es un alimento que contiene agua, fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos bioactivos, esta combinación la convierte en una excelente opción para complementar nuestra alimentación. Su fibra, por ejemplo, favorece la salud intestinal, contribuye a la saciedad y ayuda a regular la absorción de los azúcares.

Esto no significa que debamos consumirla sin medida, como sucede con cualquier alimento, las cantidades importan y deben ajustarse a las necesidades de cada persona. En cuanto a su presentación, mi recomendación es priorizar el consumo de fruta entera sobre los jugos. Cuando licuamos o exprimimos una fruta, alteramos su estructura natural y sus azúcares pasan a estar más disponibles, en los jugos, estos se clasifican como azúcares libres, además, al consumirse en forma líquida, pueden absorberse más rápidamente y generar una respuesta de glucosa e insulina diferente a la que ocurre cuando comemos la fruta entera, cuya estructura y fibra favorecen una digestión más pausada. También es más fácil consumir varias porciones de fruta en un solo vaso.

La ensalada de frutas es una propuesta versátil para combinar tus sabores favoritos. Foto: Getty Images - margouillatphotos

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Por eso, no necesitamos eliminar la fruta de nuestra alimentación por temor a subir de peso, la recomendación es incluir variedad de frutas diariamente, preferirlas enteras, respetar las porciones según nuestras necesidades y mantener una alimentación equilibrada. El aumento de peso no depende de consumir un alimento específico, sino del conjunto de nuestros hábitos y del balance energético a lo largo del tiempo. La actividad física, el descanso, la calidad de la alimentación y la constancia también hacen parte de este proceso, no le tengamos miedo a la fruta, aprendamos a comer mejor, sin restricciones innecesarias y entendiendo que una alimentación saludable se construye desde el equilibrio, no desde el miedo a los alimentos.

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