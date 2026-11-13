Los Panchos llega a Bogotá: así es la taquería de carnitas más famosa de México

Todo comenzó en 1945 cuando Francisco Cheschistz y Carolina Rodríguez, una pareja originaria de Michoacán, recibía a sus amigos con carnitas, barbacoa y mole en el patio de su casa, cerca de unas canchas de frontón; la sazón de ella y la hospitalidad de él convirtieron esas reuniones en un restaurante que hoy tiene seis sucursales y es un referente de la cocina tradicional mexicana.

Su nieto, que lleva el mismo nombre del abuelo fundador, es la tercera generación al frente del negocio, “llevo el nombre del restaurante, me tenía que llamar así; por suerte se llama Los Panchos”, dice Cheschistz entre risas, y explica que administrarlo es una triple responsabilidad, porque están en juego el nombre de la empresa, el de su familia y el suyo. “Hemos sobrevivido a 16 presidentes y a mil crisis, incluida la de la influenza H1N1, que golpeó directamente al consumo de cerdo, así que lo que viene en el futuro ya no nos asusta”, dice.

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La carta ha evolucionado con el país, el mezcal y el tequila, que antes se tomaban poco, hoy es lo más vendido, y maridar tacos con vino, ya no es impensable; sin embargo, hay cosas que no se tocan, como las recetas de su abuela, sus proveedores y sus horarios. “Las carnitas se hacen todos los días a las 6 de la mañana, no se pueden hacer por la tarde”, explica Cheschistz, quien narra que la producción ya se mide en toneladas de salsa y que los cazos de cobre dieron paso a unos gigantescos de acero inoxidable, aunque la receta sigue siendo la misma, “comer también es comer recuerdos; la gente ya sabe a qué saben Los Panchos, y ahí no podemos fallar”.

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Mariana Guadarrama, chef ejecutiva del restaurante de tradición lo resume así, "hay quien marina el cerdo o le pone naranja, leche condensada o Coca-Cola, pero nosotros no marinamos nada”, las carnitas de Los Panchos se confitan en su propia manteca y se escurren con rigor antes de servirse. Para esta visita a Colombia, la regla fue no traer nada de México, “¿Qué caso tiene traerlo todo si no lo vamos a cocinar aquí? Habría sido muy fácil enviarlo por avión, pero ese no es el chiste”, dice Cheschistz.El cerdo de pastoreo colombiano con el que van a trabajar desde hoy y hasta el fin de semana exigió un ajuste, porque su cuero es demasiado duro y no se usará; en cambio, la carne es más roja y tiene más grasa, así que al confitarse este suelta más jugo para la preparación. Mientras tanto, Edgar y Benito, chefs del equipo de Los Panchos, le enseñan al equipo de Tacaloa a despiezar el animal a su manera, la costilla, las piernas y las espaldillas, y además de las ya conocidas y tradicionales carnitas, trajeron el mole de olla, un caldo con base de chile guajillo y espinazo de cerdo que se preparó con verduras locales y guatila colombiana.

Mariana Guadarrama, chef ejecutiva de Los Panchos. Foto: Carlos Velasco Photography - Carlos Velasco Photography

La chef ejecutiva y embajadora, lleva ocho años en la marca y es amiga de Cheschistz desde hace más de veinte; cuando llegó, propuso platos nuevos y la respuesta fue tajante de parte de Francisco, le dijo “qué bueno, guárdalas; aquí hacemos carnitas hace 74 años”. Con el tiempo y después de la respuesta que obtuvo, logró que la taquería, que nunca salía de sus sucursales, empezara a hacer colaboraciones e ir a festivales, “abrí la puerta y los empujé hacia afuera”, cuenta, convencida de que era la decisión entre quedarse viejitos hacia adentro o adaptarse y contar su historia afuera.

Ese trabajo ha traído reconocimientos, TasteAtlas incluyó a Los Panchos entre los 50 restaurantes más legendarios del mundo, y en 2025 la Guía México Gastronómico le otorgó el Homenaje a la trayectoria de un restaurantero, sin embargo, Guadarrama aclara que esos premios no son para el equipo actual, “son un aplauso a los abuelos de Francisco, a su papá y a todas las generaciones que han estado en la cocina”.

La alianza de este encuentro con Tacaloa tiene un origen personal, Santiago Moctezuma, chef y socio de la taquería bogotana, iba a Los Panchos con su papá los domingos de niño; años después, desde Maizajo, su tortillería en Ciudad de México, empezó a trabajar el maíz con la taquería, y una colaboración alrededor de un tamal con esquites selló la amistad. La invitación a Bogotá se concretó un día en que se jugaba un partido de la Selección Colombia. “El objetivo de Tacaloa es traer los mejores tacos a Colombia, y eso pasa por mostrarle al equipo y a la gente qué son las carnitas, que yo no hago aquí”, explica Moctezuma, quien de Los Panchos admira su capacidad de hacer comunidad y su innovación constante, aun siendo una cocina tradicional.

La recomendación de Cheschistz es probar los dos platos que trajeron, las carnitas y el mole de olla, y cerrar con un mezcalito o un tequila. El encuentro abrió este jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m., y el menú de Los Panchos estará disponible hasta el domingo 15 del mismo mes, desde el mediodía hasta el cierre, en Tacaloa, en la Carrera 23 #65-66, segundo y tercer piso, diagonal a la Plaza de Mercado del 7 de Agosto, en Bogotá.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧