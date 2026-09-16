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Mole casero fácil: receta mexicana dulce y picosita paso a paso

El mole es uno de los platillos más queridos de la cocina mexicana. Esta versión casera es tan sencilla o tan elaborada como tú quieras, y siempre queda especial.

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Viridana Navarrete, chef / @viricookss
16 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
El mole es una receta tradicional de la gastronomía mexicana.
El mole es una receta tradicional de la gastronomía mexicana.
Foto: Getty Images - Marcos Elihu Castillo Ramirez

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Gastronomía: Mexicana.

Usa en esta preparación caldo de pollo, chile, semillas de ajonjolí y tortillas de maíz.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 5 chiles guajillo
  • 2 chiles pasilla
  • 1 chile mulato
  • Caldo de pollo
  • 5 dientes de ajo
  • 3 tomates
  • 1/2 cebolla blanca
  • 2 tortillas
  • 2 plátanos maduros
  • 150 gramos de ciruela
  • 100 gramos de cacahuate
  • 50 gramos de ajonjolí
  • 100 gramos de cebolla calabaza
  • 1 tableta de chocolate
  • Comino al gusto
  • Sal al gusto
  • 5 hojas de laurel
  • 10 clavos de canela
  • Pimienta al gusto

Preparación

Sofríe los chiles y los ajos en un poco de aceite. Retira.

Hidrata los chiles en el caldo de pollo caliente.

En la licuadora, ve agregando por partes los ajos, el plátano, las ciruelas, las semillas y la tortilla (o el birote), para que cada ingrediente suelte su sabor.

Licúa todo con el caldo de los chiles hasta obtener una mezcla homogénea.

Pasa la mezcla por un colador para lograr una textura tersa y llévala a una olla a fuego medio.

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Sazona con sal y agrega el chocolate. Cocina, moviendo, hasta que el chocolate se derrita y el mole espese.

Ajusta a tu gusto, para más dulce, agrega plátano y ciruela; para más picante, más chile. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridana Navarrete, chef / @viricookss

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Cómo se hace el mole mexicano

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Mole

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