Muffins de calabaza rellenos de queso crema y crumble de avena

Precalienta el horno a 180 °C. En un bowl, mezcla el puré de calabaza, el aceite, los huevos y la leche. Luego, incorpora…

En la temporada de la calabaza, estos muffins húmedos, especiados y con centro cremosito son una locura.

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Precalienta el horno a 180 °C. En un bowl, mezcla el puré de calabaza, el aceite, los huevos y la leche. Luego, incorpora el azúcar blanca, el azúcar morena, el extracto de vainilla, el pumpkin spice y la canela. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes.

Tamiza la harina de trigo y agrégala a la mezcla junto con el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Integra con movimientos envolventes, mezclando solo hasta que no queden grumos de harina. Evita sobrebatir para conseguir una textura suave y esponjosa. Lleva la mezcla a la nevera y déjala reposar durante 15 minutos.

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En otro bowl, mezcla el queso crema, el azúcar en polvo, el extracto de vainilla y una pizca de sal. Bate hasta obtener una crema suave y homogénea. Reserva en la nevera mientras preparas el crumble.

En un bowl, agrega la mantequilla fría cortada en cubos, la harina de trigo, la avena en hojuelas y el azúcar morena. Integra los ingredientes con las manos, deshaciendo la mantequilla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa y grumosa. Lleva al congelador hasta el momento de usarlo.

En un molde para muffins previamente engrasado o con capacillos, agrega una porción de la mezcla de calabaza. Añade una cucharada del relleno de queso crema en el centro y cubre con un poco más de mezcla si es necesario. Finaliza distribuyendo el crumble de avena por encima.

Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 25-30 minutos, o hasta que los muffins estén dorados y, al insertar un palillo en la parte de masa, este salga limpio. Deja reposar unos minutos antes de desmoldar y disfruta.

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¿Cuál es la historia de esta receta?

"Hay algo en esta época del año que me invita a encender el horno, sacar todas mis especias y llenar la cocina de esos aromas que hacen que hornear en casa sea uno de mis planes favoritos. Hoy les comparto una receta que reúne varias de mis cosas favoritas, unos muffins de calabaza húmedos, aromáticos y llenos de especias, con un centro cremoso de queso crema y una cubierta crujiente de avena y azúcar morena. La combinación es demasiado buena porque la masa tiene ese sabor cálido de la canela y el pumpkin spice, el relleno de queso crema aporta un contraste ligeramente ácido y cremoso, y el crumble termina de darle una textura increíble a cada bocado. Son perfectos para acompañar una taza de café, disfrutar en una tarde tranquila o simplemente darse un gusto mientras seguimos aprovechando la temporada de calabaza. Si me preguntan, esta es una de esas recetas que hacen que valga la pena encender el horno".

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧