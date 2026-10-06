 

Publicidad

Papas rellenas gratinadas con pollo y queso en horno o freidora de aire

Si te sobraron papas del almuerzo o quieres algo rico y diferente para compartir con amigos, estas papas rellenas con pollo, salsa y mucho queso son la solución.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
Estas papas rellenas gratinadas con pollo y queso puedes salvar tu almuerzo del día con mucho sabor.
Estas papas rellenas gratinadas con pollo y queso puedes salvar tu almuerzo del día con mucho sabor.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Latinoamericana .

Prepara estas papas gratinadas con una buena salsa napolitana o boloñesa.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 6 papas medianas
  • 200 gramos de queso mozzarella rallado
  • 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada (aprox. 250 g)
  • 1 taza de salsa napolitana o boloñesa, y un poco más para servir
  • 4 cucharadas de suero costeño
  • Perejil picado, al gusto

No pierdas de vista: ¿Arepa de huevo en freidora de aire? Sí se puede y queda crocante

Preparación

Cocina las papas en agua con sal hasta que estén bien blandas, unos 20 minutos. También puedes usar papas que te hayan sobrado del almuerzo.

Pon las papas en un molde o recipiente apto para horno o freidora de aire.

Agrega una capa de queso mozzarella, luego el pollo desmenuzado y la salsa napolitana o boloñesa. Termina con más queso.

Lleva al horno precalentado a 180 °C o a la freidora de aire durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso se gratine.

Vínculos relacionados

¿Qué tan saludables son las alcachofas?
¿A qué distancia se siembra la papa y cuántas matas caben en una hectárea?
¿Qué es la papausa? La fruta parecida a la guanábana que sorprende por su pulpa rosada

Sirve con suero costeño, un poco más de salsa boloñesa y perejil picado.

Lectura recomendada del día: La manzana que Portugal cultiva desde el siglo XII y hoy acompaña la morcilla y la ginebra

Un poco de la historia de la papa

Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

Temas recomendados:

Cocina internacional

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

Papas rellenas

pollo

Queso

Receta gratinada

Recetas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido