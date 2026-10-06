Papas rellenas gratinadas con pollo y queso en horno o freidora de aire

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Latinoamericana .
Prepara estas papas gratinadas con una buena salsa napolitana o boloñesa.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 6 papas medianas
- 200 gramos de queso mozzarella rallado
- 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada (aprox. 250 g)
- 1 taza de salsa napolitana o boloñesa, y un poco más para servir
- 4 cucharadas de suero costeño
- Perejil picado, al gusto
No pierdas de vista: ¿Arepa de huevo en freidora de aire? Sí se puede y queda crocante
Preparación
Cocina las papas en agua con sal hasta que estén bien blandas, unos 20 minutos. También puedes usar papas que te hayan sobrado del almuerzo.
Pon las papas en un molde o recipiente apto para horno o freidora de aire.
Agrega una capa de queso mozzarella, luego el pollo desmenuzado y la salsa napolitana o boloñesa. Termina con más queso.
Lleva al horno precalentado a 180 °C o a la freidora de aire durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso se gratine.
Sirve con suero costeño, un poco más de salsa boloñesa y perejil picado.
Lectura recomendada del día: La manzana que Portugal cultiva desde el siglo XII y hoy acompaña la morcilla y la ginebra
Un poco de la historia de la papa
Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧