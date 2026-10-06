Estas papas rellenas gratinadas con pollo y queso puedes salvar tu almuerzo del día con mucho sabor.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Papas rellenas gratinadas con pollo y queso en horno o freidora de aire Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana . Prepara estas papas gratinadas con una buena salsa napolitana o boloñesa. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 35 minutos.

35 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 6 papas medianas

200 gramos de queso mozzarella rallado

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada (aprox. 250 g)

1 taza de salsa napolitana o boloñesa, y un poco más para servir

4 cucharadas de suero costeño

Perejil picado, al gusto

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Preparación

Cocina las papas en agua con sal hasta que estén bien blandas, unos 20 minutos. También puedes usar papas que te hayan sobrado del almuerzo.

Pon las papas en un molde o recipiente apto para horno o freidora de aire.

Agrega una capa de queso mozzarella, luego el pollo desmenuzado y la salsa napolitana o boloñesa. Termina con más queso.

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Lleva al horno precalentado a 180 °C o a la freidora de aire durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso se gratine.

Sir…