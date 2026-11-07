¿Olla a presión u olla normal? Así se convierte una lata de leche condensada en arequipe

Pon la lata sin etiqueta en una olla y cúbrela por completo con agua.

Apaga, deja salir toda la presión antes de abrir la olla y retira la lata con pinzas.

Tapa y cocina a fuego alto; cuando la olla empiece a pitar, baja al mínimo y cocina durante 1 hora.

Cubre con agua hasta que la lata quede totalmente sumergida, sin superar dos tercios de la capacidad de la olla.

Retira la etiqueta de la lata y ponla acostada en la olla a presión.

El tiempo de cocción de este arequipe varía según el método que uses.

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Lleva a fuego alto y, cuando hierva, baja a fuego medio y cocina durante 3 horas.

Revisa el nivel cada 30 minutos y agrega agua caliente para que la lata nunca quede descubierta.

Para los dos métodos

No abras la lata caliente, sumérgela en agua con hielo durante unos 30 minutos, hasta que esté completamente fría.

Abre, pasa a un recipiente y guarda refrigerado hasta por dos semanas.

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¿Olla normal u olla a presión?

Las dos versiones se convierten en arequipe, pero con resultados distintos, por ejemplo, la de olla normal, luego de tres horas, queda de color caramelo claro, cremosa y fácil de cucharear, con un sabor suave y dulce igual al del arequipe clásico. La de olla a presión, en solo una hora, sale más oscura, firme y compacta, con un sabor más intenso y cercano al dulce de leche, porque la mayor temperatura carameliza más los azúcares en menos tiempo. La elección depende del gusto: la olla normal para un arequipe untable y la de presión para uno más firme e intenso.

¿Cuál es la historia del dulce de leche?

El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar. Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧