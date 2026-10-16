Pachamanca: el secreto del plato con el que un chef colombiano ganó un premio internacional

El plato que más le gusta a Diego Ramírez Mosquera es el pollo sudado, el de su mamá. “Lo amo y podría comerlo todos los días, porque es una cocina rica y honesta”, dice. En cambio, una hamburguesa no lo deslumbra, y mucho menos un perro caliente. En su despensa no puede faltar el comino, y cuando termina el servicio, cansado, normalmente no come, aunque en Medellín —donde vive ahora— aprendió a rendirse ante la arepa con queso en esos días en que parece que las horas no terminan.

Su mayor extravagancia es el pan, y aunque durante mucho tiempo su mamá insistió en que dejara de comerlo en exceso, ahora, cuando lo llama, le dice: “Papi, le llevo pan cuando vaya a Medellín”, un regalo para una ciudad donde, según él, no hay panaderías de barrio como las de Bogotá, con pan caliente a las seis de la mañana o a las seis de la tarde.

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Está convencido de que el mundo todavía no ha descubierto las hormigas colombianas (la culona, la limonera, la arriera de los Llanos) ni todo lo que se puede hacer con la yuca más allá de cocerla o freírla. Confiesa que también añora la lengua de ternera que preparaban en Cascajal, y que el restaurante de Medellín que ya lo enamoró es Selma, el mismo que dirige y le genera mucha presión, porque quiere que sea uno de los mejores de la ciudad. A la cocina colombiana, asegura, le falta apropiarse de sus tradiciones, y la define en constante crecimiento; y sueña con algo que todavía ve lejano por la inversión millonaria que exige: tener su propia escuela de cocina.

Diego Ramírez Mosquera, chef colombiano.

Diego Ramírez Mosquera tiene 26 años, pero dice que su historia es larga. Es, como diría cualquier persona en Colombia, una mezcla de quienes le dieron la vida. Su papá es de Manizales y su mamá de Neiva. Se crio un tiempo en Cali, otro en la capital del Huila y otro en Tocancipá. Su abuelo era del Chocó y tiene unos tíos lejanos en Barranquilla. "Es una mezcolanza bien curiosa, y gracias a esos viajes conocí muchas culturas y cosas diferentes", cuenta.

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La primera persona que lo inspiró a cocinar fue su mamá, pero hubo otra figura clave, una tía en Cali con la que se reunían solo para cocinar. Ella tenía un puesto de tamales y él, de niño, decía que "vendían" tamales juntos, aunque en realidad solo ayudaba. A los 13 años, después de pasar unas vacaciones viendo todos los días el canal Gourmet, supo que sería cocinero. "No me equivoqué, desde los 13 años tuve claro que quería ser cocinero".

Su memoria gustativa está marcada por el asado huilense, las rellenas, los chorizos y todo lo que tuviera que ver con cerdo. En Neiva era tradición que en San Pedro la familia lo consumiera y lo aprovecharan absolutamente todo. Hacían queso de cabeza, chorizo y rellena con la sangre, y mientras se hacía el asado pasaban horas frente al horno de barro. "Yo era pequeño y no hablaba mucho, pero mis familiares conversaban con cerveza en mano, disfrutando un poco de la vida".

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De Brasil a Cascajal

Estudió en el Politécnico Internacional y apenas terminó el semestre que habilita las pasantías, se fue para Brasil, tenía 18 años. Su plan inicial era hacer las prácticas en un restaurante con estrella Michelin en España, pero le negaron la visa dos veces, porque quiso hacerlo por la vía correcta. Tuvo que cambiar todos los planes, la agencia con la que estaba, que después desapareció, lo envió a Brasil.

Estando allá llegó a Tuju, un restaurante que hoy tiene estrellas Michelin, donde hizo seis meses de prácticas. "Me enseñaron mucho sobre el compromiso, el orden y la práctica en cocina. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho, porque me inculcaron las bases de una buena cocina". Después de las prácticas no continuó en el restaurante, seguramente por la alta rotación, sin embargo, se quedó en Brasil y se fue para Porto Alegre, a un restaurante peruano. Empezó como cocinero sin experiencia, no fue la mejor etapa, le pagaban muy poco y todo se le iba en el arriendo. Aun así, duró cerca de un año y aprendió, no tanto técnicas nuevas, pero sí a trabajar todos los días.

De vuelta en Colombia le escribió a Juan Manuel Barrientos, con quien ya tenía contacto, lo único disponible era un cargo de Stewart y con el afán de estar en la alta cocina, aceptó, y nunca se ha arrepentido. "Empezar de Stewart formó mucho mi carácter y mis raíces. Hoy, como líder de cocina, es uno de los cargos que más aprecio; trato de llevarme muy bien con esas personas, porque su trabajo es muchísimo más duro". Después lo pasaron a la cocina de Elcielo, cree que porque siempre estaba más pendiente de ver cómo salían los platos que de lo suyo, y sobre el nivel de exigencia de Barrientos no tiene dudas, "es uno de los mejores restaurantes de Colombia, todo está muy bien hecho. A Juna Manuel no se le escapa nada, absolutamente nada", cuenta.

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Salió de la propuesta de Barrientos en diciembre, en plena pandemia, después de una degustación para miles de personas. Luego trabajó tres meses con Óscar González en una hamburguesería Innato, cuando todavía era una cocina oculta. En marzo de ese año lo llamó Moris Moreno Vivas, quien por esos días era jefe de cocina del restaurante Leo y compañero suyo de universidad, para invitarlo a trabajar en la nueva ubicación del restaurante. Ese mismo día estaban recogiendo todo para cerrar la cocina oculta de Innato, y justo cuando cerraban la última caja sonó el teléfono, lo citaron al restaurante e hizo la entrevista con Leonor Espinosa en bermuda, porque se movilizaba en bicicleta. A la chef le gustó su perfil y duró casi un año trabajando en la cocina fría de La Sala de Laura.

Luego vino Cascajal, junto a Andrés Fernández, a quien considera su guía y mentor y uno de los cocineros más importantes de su vida junto a Gerson Marinho, pastelero y cocinero formado en el Basque Culinary Center, “con ellos aprendí muchísimo de técnica”. En Elcielo había hecho parte del equipo de I+D, encargado de traer producto nuevo, y en Cascajal pudo profundizar en eso, conectar con el productor, llevar el producto a la cocina y experimentar. En Santa Marta encontraron un cacao rubí con el que hacían el chocolate desde cero; trabajaron el mucílago de cacao que fermentaban en Villavicencio y productos del Proyecto La Realidad, en el Putumayo, como macambo entero, copoazú y palmito.

El restaurante tenía un menú a la carta y uno de degustación totalmente experimental. En los snacks, por ejemplo, había una mini arepa de huevo rellena de espuma de huevo frito. En todos los menús había un envuelto (de maíz, de arroz, de arvejas amarillas), y de esa parte se encargaba él. "Toda esa cocina tradicional, que Andrés, al ser franco-colombiano, no tenía tan arraigada, yo se la enseñaba". Uno de los últimos menús que hicieron juntos una preparación de Córdoba que es básicamente un puré de plátano frito y ahuyama, "eran cosas que yo podía aportar desde mi conocimiento, y el chef, con sus técnicas, las elevaba".

¿Cómo llegó a liderar los fogones de Selma de Álvaro Clavijo en Medellín?

Cuando salió de Cascajal venía de ser jefe de cocina y estaba cansado de serlo. Quería volver a una estación, recuperar el rigor de “me falta esto”, de correr, de entender la cocina desde el puesto de un cocinero. Le escribió a Esteban Olaya, que hoy es el jefe de El Chato y antes estaba en Selma, manifestándole que aceptaría el puesto que fuera sin problema. Le hicieron una propuesta y aceptó incluso con un salario más bajo al que venía acostumbrado. Llegó a Selma el 1 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 lo ascendieron a sous chef. “En la alta cocina colombiana todo se mueve por contactos”, reconoce.

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Hoy lidera la apertura de Selma en Medellín. "No es fácil llevar una cocina como la de Álvaro, exige mucha disciplina, rigor y observación. Aunque tengas diez cosas buenas y una mala, esa mala hay que corregirla siempre". Para él es un orgullo trabajar con quien considera el embajador de la cocina colombiana en el mundo, y esta apertura le ha permitido ver todos los procesos y aprender la cocina desde cero. La propuesta es la misma de Bogotá, con porciones un poco más grandes, "entendiendo cómo come el paisa y quien llega a Medellín", y a un precio realmente cómodo. Por ahora replican la carta de Bogotá, porque tenían que darse a conocer con algo que ya funcionaba; con Álvaro en la ciudad están pensando platos nuevos y evaluando si se vuelven más independientes.

¿Por qué lo eligió Clavijo? Él responde con dos palabras que, dice, siempre han reflejado su trabajo: compromiso y responsabilidad. Cree que Clavijo ve en él una proyección a largo plazo para formarlo como un buen jefe de cocina para El Chato, Ruda o su restaurante nuevo, "no al punto de ser manipulable, pero sí para formarme como un buen cocinero y jefe". En Selma también elige al equipo y habla con los proveedores. Quiere ser el jefe que le habría gustado tener, alguien que enseñe con paciencia y tranquilidad, estricto, pero desde el amor por la enseñanza.

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Lee la historia del restaurante Selma de Álvaro Clavijo aquí

¿Qué es el Pachamanca? Así se prepara su plato premiado

Diego Ramírez Mosquera tiene 26 años, pero su hoja de vida parece la de alguien con muchos más años en el oficio: Tuju en Brasil, El Cielo, Leo, Cascajal y ahora Selma, en Medellín. Su nombre empieza a sonar en cocinas de varios países, y el motivo más reciente es un premio internacional. El Acqua Panna Connection in Gastronomy Award es un reconocimiento que eligen los 15 mentores del concurso y que premia la forma en que un cocinero conecta lo tradicional con lo moderno. Diego Ramírez Mosquera lo ganó en la más reciente edición, y para él refleja perfectamente el enfoque con el que trabaja: llevar la cocina tradicional colombiana a la modernidad.

Lo que diferenció su plato fueron las técnicas tradicionales —“ancestrales, creo que es la mejor palabra”— que no aparecían en los de sus compañeros. La ganadora del premio mayor, Ana Flávia, se impuso con un plato de pollo y maíz. “Seguramente estaba muy rico y tenía muy buenas técnicas, porque yo estaba en diagonal a ella. Pero en cuanto a técnicas ancestrales que representen a Colombia o a Latinoamérica, creo que hice muy buen trabajo”.

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Pachamanca, un plato que une técnicas de alta cocina con sabores de territorio colombiano.

La propuesta se basó en la pachamanca, o enterrado, que significa cocinar bajo tierra, una tradición de toda la región Andina, sobre todo de Perú, Ecuador y parte de Nariño. Consiste en hacer un hueco que se cubre con hojas de plátano donde se ponen las proteínas y verduras, se tapan con tierra y encima se prende una hoguera. Ramírez la mezcló con la patarashca o patarasca, donde se cocina un pescado u otro ingrediente envuelto en hojas puestas al fuego directo. Por eso su pescado va envuelto en hojas de plátano y cocinado en costra de sal y tierra.

El centro del plato es el pirarucú que le llega de un proveedor de Putumayo. Es un pez del Amazonas, pero su proveedor lo tiene en cultivo, "y es importante decirlo, porque pescarlo en el río es solo para la gente de allá". Además, respeta una talla mínima para asegurar el ciclo reproductivo. El plato también llevaba bollo costeño, hormigas culonas, palmitos y suero costeño.

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Conseguir hormigas culonas fuera de temporada fue “dificilísimo”, asegura Ramírez, peor aún porque se las quitaron en el aeropuerto. Lo que lo salvó de no cambiar su concepto a última hora fue que llevaba de sobra. En la presentación de la competencia se veían muy pocas, comparadas con la foto oficial, pero le alcanzaron para la salsa, que era lo más importante. Estas últimas han sido fundamentales en todas las cocinas por las que ha pasado, y esta vez hizo un pil pil de hormiga culona a partir de una salsa XO, una salsa asiática con muchos ingredientes. Llevaba tucupí (un fermento de yuca con hormigas del Amazonas), ajo negro, mantequilla avellanada, jengibre y anís estrellado, entre otras cosas, que complementan los sabores tostados de la hormiga.

Con el plato quería mostrar que es posible juntar productos de varias regiones, con una técnica andina y productos amazónicos y del Caribe que se dan en Colombia, como el palmito del Putumayo, el suero costeño y el casabe, que en el Amazonas es el pan de cada día y en Córdoba se hace de forma más comercial. Cree que no ganó el premio mayor no porque no cocinara bien, sino porque su propuesta se enfocó mucho en Colombia, cuando uno participa para representar a Latinoamérica.

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Pachamanca, o enterrado, que significa cocinar bajo tierra, una tradición de toda la región Andina, sobre todo de Perú, Ecuador y parte de Nariño.

Para el casabe tuvo la ayuda de una pasante que pasó dos horas raspando yuca, exprimiéndola y dándole forma en el comal. "Sin ella no lo habría logrado, porque no me daba el tiempo". Se lo enseñaron con el chef Francisco, su mentor, y ella terminó feliz. En Panamá no hay casabe, y lo aprendió a hacer. Cuando Jaime Rodríguez, uno de los jurados por Colombia, le preguntó por qué casabe, Ramírez le respondió que no era por complicarse la vida, sino para mostrar cuántas preparaciones se desprenden de la yuca. En el plato había varias: el casabe; un envuelto de yuca con manteca de cerdo ahumada (aunque allá la hoja de plátano era más carnosa y se partía más fácil, a pesar de haberla asado); el almidón que salió del casabe, con el que espesó el pil pil, y el yare, que al reducirlo y fermentarlo se convierte en tucupí. "Hay personas que todos los días se levantan a hacer casabe; inténtalo tú en una cocina, a ver si te queda igual".

El reconocimiento no terminó ahí, A los dos o tres días de volver a Bogotá le llegó un correo, representará a Latinoamérica en la competencia por el premio global en Milán, el próximo año. Cada región tiene su ganador y serán 15 en total; allá los mentores volverán a escoger el plato más interesante. Lo que aún no sabe es si viajará a cocinar, se lo confirman tres meses antes del evento gastronómico.

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Diego Ramírez recibiendo el premio Acqua Panna Connection in Gastronomy Award.

Hoy está nominado a Mejor Chef Revelación en los Premios La Barra, y aunque los reconocimientos no son su motor ni su sueño real, está dejando una huella importante de lo que significa cocinar el territorio colombiano de manera respetuosa, responsable y con intención. Para él, la fórmula es sencilla y aunque suena muy cliché a su parecer, "hay que cocinar rico y ya está”. Su camino tiene un punto de partida claro, Ivo García, decano del Politécnico Internacional, quien lo puso en la escena gastronómica. Ahora Ramírez quiere hacer algo parecido por otros, ya empezó a hacerlo al frente de la cocina de Selma en Medellín, su sueño es ser profesor y desde allí aprende y también hace pedagogía. Algún día, tendrá su propia escuela de cocina y seguramente, entonces, será él quien forme al o la próxima chef revelación del país.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧