El dátil es una fruta que nace de la palmera datilera, crece en racimos y en su interior tiene una sola semilla alargada. Cuando madura tiene una textura suave y carnosa y un sabor naturalmente muy dulce, que muchas personas relacionan con el caramelo. Desde el punto de vista nutricional, el dátil se destaca por su aporte de fibra, potasio, magnesio y otros minerales, también contiene vitamina B6 y diferentes compuestos fenólicos, sustancias presentes de manera natural en las plantas que tienen actividad antioxidante. La fibra favorece el…

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¿Qué son los dátiles, para qué sirven y en qué se diferencian de las ciruelas y uvas pasas?

El dátil es una fruta que nace de la palmera datilera, crece en racimos y en su interior tiene una sola semilla alargada. Cuando madura tiene una textura suave y carnosa y un sabor naturalmente muy dulce, que muchas personas relacionan con el caramelo. Desde el punto de vista nutricional, el dátil se destaca por su aporte de fibra, potasio, magnesio y otros minerales, también contiene vitamina B6 y diferentes compuestos fenólicos, sustancias presentes de manera natural en las plantas que tienen actividad antioxidante. La fibra favorece el tránsito intestinal, puede contribuir a la sensación de saciedad y también puede beneficiar a la microbiota intestinal.

Algo importante es entender que, aunque el dátil sea una fruta, cuando lo consumimos seco estamos comiendo una fruta a la que se le ha retirado gran parte del agua, por eso sus azúcares naturales están más concentrados que en una fruta fresca. Esto no significa que haya que evitarlo; simplemente debemos tener en cuenta la cantidad que consumimos.

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Una forma sencilla de incluirlo en la alimentación es acompañarlo con alimentos que aporten proteína o grasas saludables. Por ejemplo, dos dátiles con algunas almendras pueden ser una buena opción para una merienda. También podemos triturarlos con un poco de agua para preparar una pasta que aporte dulzor y textura a tortas, galletas, barras de avena o brownies.

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¿Cuál es la diferencia de los dátiles con las ciruelas y las uvas pasas?

Las tres son frutas, pero provienen de plantas diferentes, también se diferencian en sabor y textura. El dátil suele ser más carnoso, suave y dulce; la ciruela pasa tiene un sabor más intenso, con un ligero toque ácido y una textura más húmeda y pegajosa y la uva pasa es más pequeña, de sabor dulce y con una textura más masticable.

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Nutricionalmente también tienen algunas particularidades, el dátil aporta fibra y minerales como el potasio y el magnesio; la ciruela pasa es especialmente conocida por su contenido de sorbitol y fibra, dos componentes que pueden favorecer el tránsito intestinal, por lo que puede ser una alternativa útil para personas con estreñimiento ocasional y la uva pasa, por su parte, es práctica para añadir dulzor y sabor a preparaciones como arroces, ensaladas, granolas o mezclas de frutos secos.

No hay una de estas frutas secas que sea “mejor” que las otras, la elección depende de lo que buscamos y de cómo las consumimos. Tanto los dátiles como las ciruelas y las uvas pasas pueden formar parte de una alimentación equilibrada, al ser frutas deshidratadas, sus azúcares naturales están más concentrados, por lo que lo importante es cuidar las porciones y hacer un consumo moderado.

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