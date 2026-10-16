BogotáEats a Cielo Abierto: fechas, precios y más

BogotáEats a Cielo Abierto llega a la escena gastronómica de la capital colombiana en su sexta edición, este año, el festival rendirá homenaje a los chefs y cocineros que sostienen la escena gastronómica de la ciudad. “El mundo gastronómico es de mucho sacrificio, de jornadas largas, presión y mucha adrenalina; es casi como un deporte. Por eso, en las cocinas se encuentra mucha vocación. Los cocineros son muy apasionados por lo que hacen y este año queríamos resaltar ese trabajo”, comentó Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group.

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Bajo esa premisa, la nueva entrega buscará acercar a los asistentes a las historias detrás de los platos, con creaciones exclusivas para el festival de 36 chefs. Si hubiera que resumir esta edición en una sola frase, según sus organizadores, sería "Bogotá no brilla porque esté más cerca de las estrellas; Bogotá brilla porque sus estrellas se ven desde el cielo".

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¿Cuáles serán las novedades?

La sexta edición llega con tres novedades, la primera es la participación de restaurantes invitados de Cali, Pereira, Roldanillo y el Quindío, zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, quienes llegarán con creaciones especiales pensadas para el festival, con el propósito de darse a conocer entre el público bogotano y reactivar el turismo gastronómico de sus regiones.

La segunda, y una de las más esperadas, es la presencia por primera vez de El Chato, nombrado mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, que ofrecerá una experiencia a la mesa exclusiva; y la tercera es el estreno de una zona dedicada por completo a lo mejor del picante bogotano.

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Detrás de esta edición hay una curaduría que combina dos mundos, restaurantes que ya hacen parte de la historia del festival y regresan con propuestas creadas especialmente para la ocasión, y nuevos invitados que llegan con propuestas exclusivas desde sus cocinas. “Cada edición de BogotaEats nace de la misma pregunta: ¿qué le falta ver, probar y vivir a esta ciudad? Este año esa pregunta tiene tres respuestas: traer por primera vez a El Chato, abrirle una zona propia al picante y, algo que nos emociona todavía más, poder decir que venir al festival también es una forma de apoyar la gastronomía de las zonas afectadas y ayudarles a reactivar su turismo desde Bogotá”, agregó Escallón.

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¿Cuáles son los restaurantes participantes?

La cocina colombiana contemporánea siempre tiene un lugar en este festival, con propuestas que reinterpretan la tradición y la llevan a un terreno más moderno; esta vez, con el acompañamiento de restaurantes de las regiones damnificadas por el terremoto. A la par, el festival refleja el carácter cosmopolita de Bogotá con cocinas de otras partes del mundo.

La edición reúne a 26 restaurantes y chefs de Bogotá, cada uno con dos propuestas creadas para el festival, junto a seis marcas de postres y los cuatro restaurantes de la zona picante del festival de sabor.

Los restaurantes participantes son: Bottega Enemigo, Cabrera Resto Bar, Central Cevichería, Demiguel, Donceles, Igna, El Libanés, El Pantera, Famiglia Pizzeria, Fiero, Fortezza, Ganzó, Grupo Smile ft. Rogelio, La Kasta, La Fama Barbecue, Lavanda Bistró, La Monferrina, Le Grand, Longos, Piedra Cocina Libre, Poseidon, Renne, Sauvage, Sur Vermutería, Tohoku y Via de Cuore. En postres estarán Crepes & Waffles, Topi’s Café, Grupo Smile, Beale Patisserie, Salvo Patria y La Limeña.

Las propuestas gastronómicas invitadas de las zonas afectadas son Da Luccia, de Pereira; Sabor Pacífico, con las cocineras tradicionales del Festival Petronio Álvarez, que este año no se pudo realizar, y Sexto Vento, de Roldanillo (Valle del Cauca). “Este es nuestro festival insignia, el que le dio origen a The Gula Group y con el que nació el sueño de ser parte del motor de desarrollo de la industria restaurantera de nuestra ciudad, para posicionarnos como una de las capitales gastronómicas de América”, comentó Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group. “Si alguien quiere entender por qué los bogotanos decimos que aquí se come delicioso, tiene que venir a este festival para comprobarlo”, agregó.

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Impacto económico y apoyo a las regiones

Además de impulsar el turismo y el consumo local, el festival fortalece a restaurantes, productores y emprendedores del sector gastronómico bogotano. Esta edición proyecta un aforo de 30.000 asistentes en los tres días y generará entre 1.500 y 1.800 empleos temporales, lo que consolida a The Gula Group como una de las plataformas de mayor impacto económico y visibilidad para la gastronomía de la ciudad.

Los restaurantes de las zonas afectadas participarán sin costo de stand y con hospedaje incluido, y el 100 % de lo que recauden durante los tres días se destinará a la recuperación de sus negocios. La selección se hizo mediante una convocatoria abierta en redes sociales: el equipo de The Gula Group revisó las propuestas, conoció la historia de cada restaurante y lo acompañó en el desarrollo de los platos que presentará en el festival, con el objetivo de que, además de vender, se den a conocer en Bogotá y ayuden a reactivar el turismo gastronómico de sus regiones.

“Queríamos que no solo vinieran, sino que trajeran un plato que realmente funcionara en el festival y se dieran a conocer en Bogotá”, comentó Sánchez.

Esta invitación explica también por qué el festival se realiza en octubre y no en sus fechas originales. Tras el terremoto del 10 de agosto, The Gula Group decidió aplazarlo para que agosto y septiembre fueran meses de atención a los afectados. En ese periodo, la marca donó el 100 % de la boletería recaudada durante dos días a la Fundación Gastronomía Social, que apoyó a restaurantes de las zonas afectadas comprándoles platos para alimentar a quienes más lo necesitaban.

Un plan para amigos y familia

BogotaEats a Cielo Abierto ofrece una experiencia al aire libre para celebrar con amigos, con lo mejor de la coctelería nacional e internacional, pero también es un plan familiar con espacios dedicados. El Family Day, el domingo 18 de octubre, contará con zonas verdes para disfrutar en familia y activaciones de marca con regalos para todos. Además, la entrada no tendrá costo para menores de 8 años.

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Durante tres días, BogotaEats a Cielo Abierto será el gran punto de encuentro para vivir experiencias alrededor de la buena mesa, con música en vivo y maridajes, entre otras actividades.

Boletería

Costo por franja individual: $24.000 más ticket service (IVA incluido).

Aforo de 2.200 personas por franja.

Paquete Comiéndose el Mundo (entrada para los tres días del evento, cupos limitados a 100): $60.000 más ticket service (IVA incluido).

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧