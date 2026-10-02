Haz cortes profundos a lo ancho de las pechugas, sin llegar a separarlas por completo.

Este pollo glaseado es una forma fácil de sacar a esta proteína de la rutina.

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Pechuga de pollo al horno con piña y glaseado de tamarindo

Sazona por todos lados con sal, pimienta y hierbas italianas.

Introduce trozos de piña y tiras de pimentón en cada corte.

Mezcla la pulpa de tamarindo con la miel hasta obtener un glaseado espeso.

Pon las pechugas en una bandeja con los vegetales alrededor, rociados con aceite, sal y pimienta. Hornea 30 minutos.

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Retira, pincela generosamente con el glaseado de tamarindo y hornea 8 a 10 minutos más, hasta que el pollo esté dorado y brillante.

Sirve con los vegetales y un poco más de glaseado por encima.

De interés: ¿Las pepas de la granadilla se comen?

Un poco de la historia de la piña

La piña tienen su origen en América. Es una de las frutas más reconocidas en la gastronomía por su multiplicidad de usos en diversas recetas y cuenta la historia que hace más de 500 años era un alimento que definía el lujo. Algunos expertos en el tema aseguran que fue Cristóbal Colón quien la descubrió cuando realizó un viaje en 1493 al Caribe. Esta fruta se caracteriza porque se puede consumir en recetas de dulce y sal. También puede encontrarse en jugos, postres y ensaladas. En la receta de hoy traemos esta propuesta gastronómica mexicana que te dejará con ganas de más.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧