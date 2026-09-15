Perro caliente de salmón con pico de mango: receta gourmet, fácil y rápida

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Gastronomía: Latinoamericana.
Una versión sofisticada con una salchicha casera de salmón acompañada de un fresco pico de mango.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 150 gramos de filete de salmón, sin piel
- 1 clara de huevo
- 1 cucharada de fécula de maíz (maicena)
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
Ingredientes para el pico de mango
1 mango maduro pero firme, en cubitos
¼ de cebolla, picada finamente
2 cucharadas de cilantro, picado
Zumo de 1 limón
Sal y pimienta al gusto
Para armar el perro
2 panes para perro caliente
Suero costeño al gusto
Salsa picante al gusto
Preparación
Corta el salmón en trozos y llévalo a la procesadora con sal y pimienta. Procesa unos segundos.
Agrega la clara de huevo y la fécula de maíz. Vuelve a procesar hasta obtener una pasta homogénea.
Pon la pasta sobre un plástico apto para alimentos y dale forma de salchicha, enrollándola bien apretada.
Cocina la salchicha en agua caliente sin dejar que hierva, unos 10 minutos. Retira y deja enfriar.
Mientras tanto, mezcla el mango en cubitos con la cebolla, el cilantro, el zumo de limón, sal y pimienta. Reserva.
Dora la salchicha ya fría en una sartén hasta que tome color.
Arma el perro caliente: coloca la salchicha en el pan, cubre con el pico de mango, el suero costeño y la salsa picante. Sirve de inmediato para disfrutar.
Un poco de la historia del salmón
Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingredienteo plato puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧