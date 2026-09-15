Pon la pasta sobre un plástico apto para alimentos y dale forma de salchicha,…

Agrega la clara de huevo y la fécula de maíz. Vuelve a procesar hasta obtener una pasta homogénea.

Corta el salmón en trozos y llévalo a la procesadora con sal y pimienta. Procesa unos segundos.

1 mango maduro pero firme, en cubitos ¼ de cebolla, picada finamente 2 cucharadas de cilantro, picado Zumo de 1 limón Sal y pimienta al gusto

Una versión sofisticada con una salchicha casera de salmón acompañada de un fresco pico de mango.

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Perro caliente de salmón con pico de mango: receta gourmet, fácil y rápida

Pon la pasta sobre un plástico apto para alimentos y dale forma de salchicha, enrollándola bien apretada.

Cocina la salchicha en agua caliente sin dejar que hierva, unos 10 minutos. Retira y deja enfriar.

Mientras tanto, mezcla el mango en cubitos con la cebolla, el cilantro, el zumo de limón, sal y pimienta. Reserva.

Dora la salchicha ya fría en una sartén hasta que tome color.

Arma el perro caliente: coloca la salchicha en el pan, cubre con el pico de mango, el suero costeño y la salsa picante. Sirve de inmediato para disfrutar.

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingredienteo plato puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧