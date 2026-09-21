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Pollo a la parmesana crujiente por fuera y jugoso por dentro

El pollo a la parmesana es de esos platos que conquistan al primer bocado, bañado en una salsa de tomate casera y cubierto de queso derretido será el más deseado de la mesa.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
21 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Este pollo a la parmesana es un almuerzo diferente y con pocos ingredientes para empezar la semana.
Este pollo a la parmesana es un almuerzo diferente y con pocos ingredientes para empezar la semana.
Foto: Getty Images - LauriPatterson

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Gastronomía: Latinoamericana .

Esta receta es fácil y muy práctica de llevar a la mesa, sírvela con ensalada de tomate cherry.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 4 filetes de pechuga
  • 1 taza de queso parmesano
  • 4 lonjas de queso mozarella
  • Mezcla de 1 taza de avena molida, paprika, ajo en polvo, sal, pimienta al gusto.
  • 2 huevos
  • Para sofreír los filetes de pechuga : 1 cucharada de mantequilla
  • 4 cucharadas de aceite de oliva

Ingredientes para la salsa

5 tomates chontos bien maduros rallado
1/4 de cebolla blanca
4 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
3 hojitas de albahaca

Preparación

En una olla con aceite de oliva sofríe el ajo y la cebolla blanca. Agrega los tomates rallados, sal, pimienta y albahaca. Deja cocinar a fuego medio hasta que espese.

En un plato hondo mezcla la avena molida con sal, paprika, pimienta y ajo en polvo.

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Pasa cada filete de pechuga primero por la mezcla de avena, luego por el huevo batido y por último por el queso parmesano, hasta cubrirlo bien.

En una sartén caliente con aceite de oliva y mantequilla, dora los filetes por ambos lados hasta que queden bien doraditos.

Vierte la salsa sobre el pollo, agrega el queso mozzarella y un poco más de queso parmesano por encima. Tapa y deje a fuego bajo hasta que el queso se derrita.

Termina con un toque de albahaca fresca y sirve para disfrutar. ¡Pura sabrosura!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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