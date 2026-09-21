Este pollo a la parmesana es un almuerzo diferente y con pocos ingredientes para empezar la semana. Foto: Getty Images - LauriPatterson

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Pollo a la parmesana crujiente por fuera y jugoso por dentro Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana . Esta receta es fácil y muy práctica de llevar a la mesa, sírvela con ensalada de tomate cherry. Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 2. Ingredientes 4 filetes de pechuga

1 taza de queso parmesano

4 lonjas de queso mozarella

Mezcla de 1 taza de avena molida, paprika, ajo en polvo, sal, pimienta al gusto.

2 huevos

Para sofreír los filetes de pechuga : 1 cucharada de mantequilla

4 cucharadas de aceite de oliva

Ingredientes para la salsa

5 tomates chontos bien maduros rallado

1/4 de cebolla blanca

4 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

3 hojitas de albahaca

Preparación

En una olla con aceite de oliva sofríe el ajo y la cebolla blanca. Agrega los tomates rallados, sal, pimienta y albahaca. Deja cocinar a fuego medio hasta que espese.

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En un plato hondo mezcla la avena molida con sal, paprika, pimienta y ajo en polvo.

Pasa cada filete de pechuga primero por la mezcla de avena, luego por el huevo batido y por último por el queso…