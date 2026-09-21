Pollo a la parmesana crujiente por fuera y jugoso por dentro

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Latinoamericana .
Esta receta es fácil y muy práctica de llevar a la mesa, sírvela con ensalada de tomate cherry.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 4 filetes de pechuga
- 1 taza de queso parmesano
- 4 lonjas de queso mozarella
- Mezcla de 1 taza de avena molida, paprika, ajo en polvo, sal, pimienta al gusto.
- 2 huevos
- Para sofreír los filetes de pechuga : 1 cucharada de mantequilla
- 4 cucharadas de aceite de oliva
Ingredientes para la salsa
5 tomates chontos bien maduros rallado
1/4 de cebolla blanca
4 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
3 hojitas de albahaca
Preparación
En una olla con aceite de oliva sofríe el ajo y la cebolla blanca. Agrega los tomates rallados, sal, pimienta y albahaca. Deja cocinar a fuego medio hasta que espese.
En un plato hondo mezcla la avena molida con sal, paprika, pimienta y ajo en polvo.
Pasa cada filete de pechuga primero por la mezcla de avena, luego por el huevo batido y por último por el queso parmesano, hasta cubrirlo bien.
En una sartén caliente con aceite de oliva y mantequilla, dora los filetes por ambos lados hasta que queden bien doraditos.
Vierte la salsa sobre el pollo, agrega el queso mozzarella y un poco más de queso parmesano por encima. Tapa y deje a fuego bajo hasta que el queso se derrita.
Termina con un toque de albahaca fresca y sirve para disfrutar. ¡Pura sabrosura!
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧