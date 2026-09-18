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Pollo relleno fácil y económico para el día a día

Para esta receta en vez de deshuesar un pollo entero, usa pechugas rellenas y horneadas, es el mismo sabor pero con menos esfuerzo.

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Didier Castaño, chef / @didier.castc
18 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Sirve este pollo relleno con puré de papa o con una buena ensalada verde.
Sirve este pollo relleno con puré de papa o con una buena ensalada verde.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Lesyy

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Gastronomía: Colombiana.

Este pollo relleno quedará jugoso y con el delicioso sabor de los arándanos en su relleno.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 4 pechugas de pollo (fileteadas en mariposa)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 diente de ajo picado
  • 100 gramos de jamón picado
  • ½ taza de arvejas cocidas
  • 1 zanahoria pequeña en cubitos y cocida
  • 3 cucharadas de arándanos secos
  • ½ taza de miga de pan

Ingredientes para pincelar

2 cucharadas de mantequilla fundida

1 cucharada de panela rallada o miel

1 cucharadita de paprika

Ingredientes para la salsa de manzana

2 manzanas en cubos

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de panela

1 cucharadita de mostaza

Preparación

Abre las pechugas en mariposa y sazónalas con sal, pimienta y ajo.

Mezcla el jamón, las arvejas, la zanahoria, los arándanos y la miga de pan. Reparte el relleno sobre cada pechuga sin sobrecargar.

Enrolla o cierra las pechugas y sujétalas con palillos.

Mezcla la mantequilla fundida con la panela y la paprika, y pincela las pechugas.

Hornea a 200 °C durante unos 25 a 30 minutos, pincelando de nuevo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y cocidas por dentro.

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Para la salsa, cocina las manzanas con la mantequilla, la panela y la mostaza hasta que se ablanden y espese ligeramente.

Sirve las pechugas bañadas con la salsa de manzana.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef / @didier.castc

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