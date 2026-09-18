Enrolla o cierra las pechugas y sujétalas con palillos.

Mezcla el jamón, las arvejas, la zanahoria, los arándanos y la miga de pan. Reparte el relleno sobre cada pechuga sin sobrecargar.

Abre las pechugas en mariposa y sazónalas con sal, pimienta y ajo.

Este pollo relleno quedará jugoso y con el delicioso sabor de los arándanos en su relleno.

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Pollo relleno fácil y económico para el día a día

Mezcla la mantequilla fundida con la panela y la paprika, y pincela las pechugas.

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Hornea a 200 °C durante unos 25 a 30 minutos, pincelando de nuevo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y cocidas por dentro.

Para la salsa, cocina las manzanas con la mantequilla, la panela y la mostaza hasta que se ablanden y espese ligeramente.

Sirve las pechugas bañadas con la salsa de manzana.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧