Pollo relleno fácil y económico para el día a día

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Gastronomía: Colombiana.
Este pollo relleno quedará jugoso y con el delicioso sabor de los arándanos en su relleno.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 4 pechugas de pollo (fileteadas en mariposa)
- Sal y pimienta al gusto
- 1 diente de ajo picado
- 100 gramos de jamón picado
- ½ taza de arvejas cocidas
- 1 zanahoria pequeña en cubitos y cocida
- 3 cucharadas de arándanos secos
- ½ taza de miga de pan
Ingredientes para pincelar
2 cucharadas de mantequilla fundida
1 cucharada de panela rallada o miel
1 cucharadita de paprika
Ingredientes para la salsa de manzana
2 manzanas en cubos
1 cucharada de mantequilla
2 cucharadas de panela
1 cucharadita de mostaza
Preparación
Abre las pechugas en mariposa y sazónalas con sal, pimienta y ajo.
Mezcla el jamón, las arvejas, la zanahoria, los arándanos y la miga de pan. Reparte el relleno sobre cada pechuga sin sobrecargar.
Enrolla o cierra las pechugas y sujétalas con palillos.
Mezcla la mantequilla fundida con la panela y la paprika, y pincela las pechugas.
Hornea a 200 °C durante unos 25 a 30 minutos, pincelando de nuevo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y cocidas por dentro.
Para la salsa, cocina las manzanas con la mantequilla, la panela y la mostaza hasta que se ablanden y espese ligeramente.
Sirve las pechugas bañadas con la salsa de manzana.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧