Torre de profiteroles rellenos de arequipe paso a paso

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Gastronomía: Italiana.
Para estos profiteroles rellenos, arma la torre poco antes de servir para que el caramelo no se ablande con la humedad.
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 150 gramos de harina de trigo (para la masa choux)
- 100 gramos de mantequilla sin sal (para la masa choux)
- 152 mililitros de leche (para la masa choux)
- 125 mililitros de agua (para la masa choux)
- 5 huevos (para la masa choux)
- 10gramos de azúcar (para la masa choux)
- 4 gramos de sal (para la masa choux)
Ingredientes para el caramelo
200 gramos de azúcar
40 mililitros de agua
20 gramos de miel
Ingredientes para la crema pastelera de arequipe
1 yema de huevo
25 gramos de azúcar
12,5 gramos de fécula de maíz
150 mililitros de leche tibia
1/4 de cucharadita de esencia de vainilla
100 gramos de arequipe
Preparación
Para la crema pastelera
Bate la yema con azúcar hasta aclarar, añade fécula y leche tibia. Cocina a fuego medio sin dejar de mover hasta espesar. Retira, agrega vainilla y el ingrediente estrella, Arequipe @alpina. Cubre con film al ras y refrigera.
Para la masa choux
En una olla pon mantequilla, agua, leche, azúcar y sal. Lleva a hervor, añade la harina y mezcla hasta que la masa se despegue de la olla. Pasa a un bowl, enfría un poco y añade los huevos uno a uno hasta obtener masa brillante y suave.
Con una manga pastelera haz bolitas sobre bandeja con papel o tapete. Alisa picos con dedo húmedo y hornea a 180 °C por 25 minutos hasta dorar (no olvides precalentar el horno)
Para el caramelo cocina azúcar, agua y miel a fuego medio hasta que tome color ámbar. (Ten cuidado, el caramelo estará muy caliente)
Para el montaje rellena profiteroles con crema y únelos con caramelo en bandeja o formando torre sobre un cono forrado con papel parafinado.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧