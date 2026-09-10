Torre de profiteroles rellenos de arequipe paso a paso

Bate la yema con azúcar hasta aclarar, añade fécula y leche tibia. Cocina a fuego medio sin dejar de mover hasta espesar. Retira, agrega vainilla y el ingrediente estrella, Arequipe @alpina. Cubre con film al ras y refrigera.

Para estos profiteroles rellenos, arma la torre poco antes de servir para que el caramelo no se ablande con la humedad.

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Para la masa choux

En una olla pon mantequilla, agua, leche, azúcar y sal. Lleva a hervor, añade la harina y mezcla hasta que la masa se despegue de la olla. Pasa a un bowl, enfría un poco y añade los huevos uno a uno hasta obtener masa brillante y suave.

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Con una manga pastelera haz bolitas sobre bandeja con papel o tapete. Alisa picos con dedo húmedo y hornea a 180 °C por 25 minutos hasta dorar (no olvides precalentar el horno)

Para el caramelo cocina azúcar, agua y miel a fuego medio hasta que tome color ámbar. (Ten cuidado, el caramelo estará muy caliente)

Para el montaje rellena profiteroles con crema y únelos con caramelo en bandeja o formando torre sobre un cono forrado con papel parafinado.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧