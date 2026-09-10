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Torre de profiteroles rellenos de arequipe paso a paso

Los profiteroles deben estar totalmente fríos antes de rellenarlos o si no la crema se derrite.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
10 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Rellena también estos profiteroles con crema chantilly, lemon curd o trufa.
Rellena también estos profiteroles con crema chantilly, lemon curd o trufa.
Foto: Getty Images/iStockphoto - vm2002

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Gastronomía: Italiana.

Para estos profiteroles rellenos, arma la torre poco antes de servir para que el caramelo no se ablande con la humedad.

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 150 gramos de harina de trigo (para la masa choux)
  • 100 gramos de mantequilla sin sal (para la masa choux)
  • 152 mililitros de leche (para la masa choux)
  • 125 mililitros de agua (para la masa choux)
  • 5 huevos (para la masa choux)
  • 10gramos de azúcar (para la masa choux)
  • 4 gramos de sal (para la masa choux)

Ingredientes para el caramelo

200 gramos de azúcar

40 mililitros de agua

20 gramos de miel

Ingredientes para la crema pastelera de arequipe

1 yema de huevo

25 gramos de azúcar

12,5 gramos de fécula de maíz

150 mililitros de leche tibia

1/4 de cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de arequipe

Preparación

Para la crema pastelera

Bate la yema con azúcar hasta aclarar, añade fécula y leche tibia. Cocina a fuego medio sin dejar de mover hasta espesar. Retira, agrega vainilla y el ingrediente estrella, Arequipe @alpina. Cubre con film al ras y refrigera.

Para la masa choux

En una olla pon mantequilla, agua, leche, azúcar y sal. Lleva a hervor, añade la harina y mezcla hasta que la masa se despegue de la olla. Pasa a un bowl, enfría un poco y añade los huevos uno a uno hasta obtener masa brillante y suave.

Con una manga pastelera haz bolitas sobre bandeja con papel o tapete. Alisa picos con dedo húmedo y hornea a 180 °C por 25 minutos hasta dorar (no olvides precalentar el horno)

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Para el caramelo cocina azúcar, agua y miel a fuego medio hasta que tome color ámbar. (Ten cuidado, el caramelo estará muy caliente)

Para el montaje rellena profiteroles con crema y únelos con caramelo en bandeja o formando torre sobre un cono forrado con papel parafinado.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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