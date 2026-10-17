 

Publicidad

Sándwiches de almojábana con cebolla caramelizada, el antojo perfecto para el fin de semana

La almojábana puede ser mucho más que el acompañante del café. Abierta, sellada en mantequilla y rellena de cebolla caramelizada, jamón de pierna y una mezcla de tres quesos fundidos, se convierte en un sánduche irresistible para el desayuno o las onces.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

The kitchen Brothers
Sellada en mantequilla y rellena de cebolla caramelizada, jamón y tres quesos, la almojábana pasa a otro nivel.
Sellada en mantequilla y rellena de cebolla caramelizada, jamón y tres quesos, la almojábana pasa a otro nivel.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Colombiana .

Usa cebolla y mantequilla para preparar estos sándwiches de almojábana.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 4 almojábanas
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • 2 cebollas cabezonas en julianas
  • 200 gramos de jamón de pierna tajado
  • 50 gramos de queso emmental rallado
  • 50 gramos de queso cheddar rallado
  • 50 gramos de queso mozzarella rallado
  • Salsa de tu preferencia

Ojo al dato: ¿Cuáles son las salsas madre y cómo se usan en diferentes recetas?

Preparación

Abre las almojábanas por la mitad y séllalas en un sartén con un poco de mantequilla hasta que estén doradas. Reserva.

En el mismo sartén, derrite el resto de la mantequilla y saltea las cebollas a fuego bajo durante unos 15 minutos, hasta que estén muy blandas y doradas.

Mezcla los tres quesos y fúndelos en una sartén a fuego bajo, tapado, o en el microondas.

Vínculos relacionados

Términos de cocción de la carne: ¿cómo elegir el punto ideal?
El colombiano viral que les devuelve el sabor de casa a sus compatriotas en Australia
¿Para qué sirve el achiote y cuáles son sus usos más comunes?

Arma los sándwiches: pon cebolla caramelizada sobre la base de cada almojábana, luego el jamón y encima el queso fundido.

Le puede interesar

Agrega la salsa que más te guste, cierra con la otra mitad y sirve de inmediato.

Para visitar: Este es el pueblo de Colombia conocido como la capital del bocadillo: ¿cómo llegar?

Un poco de la historia de la almojábana

El nacimiento de este panecillo se da en Cataluña en el siglo XII. Su llegada a Colombia fue en el siglo XIX, cuando en el Salto del Tequendama se empezó a correr la voz de que había llegado un “apetitoso bocadillo” al que nadie podría resistirse. Las almojábanas empezaron a distribuirse por toda la sabana de Bogotá, convirtiéndose en uno de los alimentos más apetecidos de la región. Su popularidad fue tan grande que otras zonas del país decidieron incluir este alimento en desayunos y onces, sin importar que se diera en lugares fríos, principalmente.

Este pan hecho a base de queso se elabora con la mezcla de harina, mantequilla, leche, y huevo. En algunas partes del mundo se utiliza la yuca como masa para preparar las almojábanas, sin perder su toque “secreto”: la cuajada. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca en el 2014 por su receta, y gozar de gran popularidad desde hace más de 150 años, la almojábana hoy por hoy sigue el panecillo con más éxito de las mesas colombianas.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por The kitchen Brothers

Temas recomendados:

almojábana rellena

Cocina internacional

Desayuno colombiano

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

Onces

receta con almojábanas

Recetas

Recetas fáciles

sánduche de almojábana

sánduche de jamón y queso
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido