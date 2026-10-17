Sándwiches de almojábana con cebolla caramelizada, el antojo perfecto para el fin de semana

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Gastronomía: Colombiana .
Usa cebolla y mantequilla para preparar estos sándwiches de almojábana.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 4 almojábanas
- 3 cucharadas de mantequilla
- 2 cebollas cabezonas en julianas
- 200 gramos de jamón de pierna tajado
- 50 gramos de queso emmental rallado
- 50 gramos de queso cheddar rallado
- 50 gramos de queso mozzarella rallado
- Salsa de tu preferencia
Ojo al dato: ¿Cuáles son las salsas madre y cómo se usan en diferentes recetas?
Preparación
Abre las almojábanas por la mitad y séllalas en un sartén con un poco de mantequilla hasta que estén doradas. Reserva.
En el mismo sartén, derrite el resto de la mantequilla y saltea las cebollas a fuego bajo durante unos 15 minutos, hasta que estén muy blandas y doradas.
Mezcla los tres quesos y fúndelos en una sartén a fuego bajo, tapado, o en el microondas.
Arma los sándwiches: pon cebolla caramelizada sobre la base de cada almojábana, luego el jamón y encima el queso fundido.
Agrega la salsa que más te guste, cierra con la otra mitad y sirve de inmediato.
Para visitar: Este es el pueblo de Colombia conocido como la capital del bocadillo: ¿cómo llegar?
Un poco de la historia de la almojábana
El nacimiento de este panecillo se da en Cataluña en el siglo XII. Su llegada a Colombia fue en el siglo XIX, cuando en el Salto del Tequendama se empezó a correr la voz de que había llegado un “apetitoso bocadillo” al que nadie podría resistirse. Las almojábanas empezaron a distribuirse por toda la sabana de Bogotá, convirtiéndose en uno de los alimentos más apetecidos de la región. Su popularidad fue tan grande que otras zonas del país decidieron incluir este alimento en desayunos y onces, sin importar que se diera en lugares fríos, principalmente.
Este pan hecho a base de queso se elabora con la mezcla de harina, mantequilla, leche, y huevo. En algunas partes del mundo se utiliza la yuca como masa para preparar las almojábanas, sin perder su toque “secreto”: la cuajada. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca en el 2014 por su receta, y gozar de gran popularidad desde hace más de 150 años, la almojábana hoy por hoy sigue el panecillo con más éxito de las mesas colombianas.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧