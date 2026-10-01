Shawarma casero en el horno: más fácil de lo que crees

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Gastronomía: Medio Oriente.
Shawarma casero en el horno es ideal para una cena diferente en familia o con amigos.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 500 gramos de carne molida
- 1 cebolla
- 1 pimentón rojo
- 2 tomates
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Comino, paprika, canela, jengibre, cúrcuma, pimienta, hierbabuena, ajo y cilantro en polvo, al gusto.
- Tortillas al gusto
Ingredientes para la salsa
1 taza de yogur griego
½ pepino rallado y escurrido
1 diente de ajo
Jugo de ½ limón
2 cucharadas de perejil fresco
Sal al gusto
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Preparación
Mezcla la carne con el limón, sal y especias. Extiéndela, enróllala formando un cilindro y llévala al horno con la cebolla, el pimentón y los tomates a 180 °C durante 30 minutos. Corta la carne en rebanadas finas y arma tu shawarma con la tortilla, los vegetales y una buena cantidad de salsa de yogur.
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Un poco de la historia del yogur griego
El yogur griego tradicional está hecho a base de leche de oveja, colada en una bolsa de tela para eliminar el suero (el componente líquido). Este proceso le da una consistencia mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogur tradicional. Este tipo de yogur es alto en proteínas. Además, en su proceso de preparación también se elimina parte de la lactosa, lo que lo hace más bajo en azúcar que otro tipo de yogures.
En la antigua Grecia, la leche de cabra y oveja eran una fuente importante de proteína y calcio en una dieta que, para muchos, contenía poca carne. En este tiempo se descubrió que, sin refrigeración, la leche se vuelve agria, a lo que los griegos llamaron “oxygala”.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧