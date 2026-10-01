Mezcla la carne con el limón, sal y especias. Extiéndela, enróllala formando un cilindro y llévala al horno con la cebolla, el pimentón y los tomates a 180 °C durante 30 minutos. Corta la carne en rebanadas finas y arma tu shawarma con la tortilla, los vegetales y una buena cantidad de salsa de yogur.

1 taza de yogur griego ½ pepino rallado y escurrido 1 diente de ajo Jugo de ½ limón 2 cucharadas de perejil fresco Sal al gusto

Shawarma casero en el horno es ideal para una cena diferente en familia o con amigos.

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Shawarma casero en el horno: más fácil de lo que crees

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Un poco de la historia del yogur griego

El yogur griego tradicional está hecho a base de leche de oveja, colada en una bolsa de tela para eliminar el suero (el componente líquido). Este proceso le da una consistencia mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogur tradicional. Este tipo de yogur es alto en proteínas. Además, en su proceso de preparación también se elimina parte de la lactosa, lo que lo hace más bajo en azúcar que otro tipo de yogures.

En la antigua Grecia, la leche de cabra y oveja eran una fuente importante de proteína y calcio en una dieta que, para muchos, contenía poca carne. En este tiempo se descubrió que, sin refrigeración, la leche se vuelve agria, a lo que los griegos llamaron “oxygala”.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧