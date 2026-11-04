Patacones rellenos con guacamole y carne desmechada

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Por: Edd Cabarcas, chef colombiano
Gastronomía: Colombiana.
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 70 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 800 gramos de falda o sobrebarriga de res
- 1 zanahoria en trozos
- 1/2 cebolla cabezona
- 1 tallo de cebolla larga
- 2 dientes de ajo
- 4 tazas de agua
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharada de aceite para sellar
Ingredientes para el sofrito
3 cucharadas de aceite achiotado
1 cebolla cabezona picada finamente
2 tomates maduros picados
½ pimentón rojo picado
2 dientes de ajo picados
½ taza de salsa de tomate
1 taza del caldo de cocción de la carne
½ cucharadita de comino y sal al gusto
Ingredientes para el guacamole
2 aguacates maduros
1 tomate picado sin semillas
½ cebolla morada picada
2 cucharadas de cilantro picado
Zumo de 1 limón
Sal y ají picante al gusto
Ingredientes para los patacones
3 plátanos verdes
Aceite para freír
Sal al gusto
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Preparación
Salpimienta la carne y séllala en una sartén con aceite caliente hasta dorarla por todos los lados.
Pásala a la olla a presión con la zanahoria, la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y el agua. Cocina 40 a 45 minutos desde que la olla empiece a pitar, hasta que la carne esté blanda.
Deja salir la presión, retira la carne, reserva el caldo y desmecha la carne con dos tenedores.
En una sartén amplia calienta el aceite achiotado y sofríe la cebolla, el pimentón y el ajo durante 5 minutos. Agrega el tomate y cocina hasta que se deshaga.
Incorpora la carne desmechada, la salsa de tomate, el caldo y el comino. Cocina a fuego medio 10 minutos, hasta que espese, y rectifica la sal.
Para el guacamole, machaca los aguacates con un tenedor y mézclalos con el tomate, la cebolla morada, el cilantro, el zumo de limón, la sal y el ají.
Pela los plátanos, córtalos en trozos de 4 cm y fríelos en aceite a fuego medio 4 a 5 minutos. Aplástalos con una tablita o pataconera y fríelos de nuevo hasta que queden dorados y crujientes. Sala al salir.
Arma cada patacón con una capa de guacamole y una porción generosa de carne desmechada. Sirve caliente.
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