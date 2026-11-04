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Patacones rellenos con guacamole y carne desmechada

Carne bien jugosa cocinada en olla a presión, un sofrito con aceite de achiote y un guacamole fresco sobre patacones dorados. Una receta con sabor caribe para compartir en familia o con amigos.

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Redacción Gastronomía y recetas
El patacón es un ingrediente versátil al que puedes añadirle camarones, carnes frías y pollo.
El patacón es un ingrediente versátil al que puedes añadirle camarones, carnes frías y pollo.

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Por: Edd Cabarcas, chef colombiano

Gastronomía: Colombiana.

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 70 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 800 gramos de falda o sobrebarriga de res
  • 1 zanahoria en trozos
  • 1/2 cebolla cabezona
  • 1 tallo de cebolla larga
  • 2 dientes de ajo
  • 4 tazas de agua
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharada de aceite para sellar

Ingredientes para el sofrito

3 cucharadas de aceite achiotado
1 cebolla cabezona picada finamente
2 tomates maduros picados
½ pimentón rojo picado
2 dientes de ajo picados
½ taza de salsa de tomate
1 taza del caldo de cocción de la carne
½ cucharadita de comino y sal al gusto

Ingredientes para el guacamole

2 aguacates maduros
1 tomate picado sin semillas
½ cebolla morada picada
2 cucharadas de cilantro picado
Zumo de 1 limón
Sal y ají picante al gusto

Ingredientes para los patacones

3 plátanos verdes
Aceite para freír
Sal al gusto

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Preparación

Salpimienta la carne y séllala en una sartén con aceite caliente hasta dorarla por todos los lados.

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Pásala a la olla a presión con la zanahoria, la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y el agua. Cocina 40 a 45 minutos desde que la olla empiece a pitar, hasta que la carne esté blanda.

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Deja salir la presión, retira la carne, reserva el caldo y desmecha la carne con dos tenedores.

En una sartén amplia calienta el aceite achiotado y sofríe la cebolla, el pimentón y el ajo durante 5 minutos. Agrega el tomate y cocina hasta que se deshaga.

Incorpora la carne desmechada, la salsa de tomate, el caldo y el comino. Cocina a fuego medio 10 minutos, hasta que espese, y rectifica la sal.

Para el guacamole, machaca los aguacates con un tenedor y mézclalos con el tomate, la cebolla morada, el cilantro, el zumo de limón, la sal y el ají.

Pela los plátanos, córtalos en trozos de 4 cm y fríelos en aceite a fuego medio 4 a 5 minutos. Aplástalos con una tablita o pataconera y fríelos de nuevo hasta que queden dorados y crujientes. Sala al salir.

Arma cada patacón con una capa de guacamole y una porción generosa de carne desmechada. Sirve caliente.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

Tgomez@elespectador.con

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