Patacones rellenos con guacamole y carne desmechada

2 aguacates maduros 1 tomate picado sin semillas ½ cebolla morada picada 2 cucharadas de cilantro picado Zumo de 1 limón Sal y ají picante al gusto

3 cucharadas de aceite achiotado 1 cebolla cabezona picada finamente 2 tomates maduros picados ½ pimentón rojo picado 2 dientes de ajo picados ½ taza de salsa de tomate 1 taza del caldo de cocción de la carne ½ cucharadita de comino y sal al gusto

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3 plátanos verdes

Aceite para freír

Sal al gusto

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Preparación

Salpimienta la carne y séllala en una sartén con aceite caliente hasta dorarla por todos los lados.

Pásala a la olla a presión con la zanahoria, la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y el agua. Cocina 40 a 45 minutos desde que la olla empiece a pitar, hasta que la carne esté blanda.

Deja salir la presión, retira la carne, reserva el caldo y desmecha la carne con dos tenedores.

En una sartén amplia calienta el aceite achiotado y sofríe la cebolla, el pimentón y el ajo durante 5 minutos. Agrega el tomate y cocina hasta que se deshaga.

Incorpora la carne desmechada, la salsa de tomate, el caldo y el comino. Cocina a fuego medio 10 minutos, hasta que espese, y rectifica la sal.

Para el guacamole, machaca los aguacates con un tenedor y mézclalos con el tomate, la cebolla morada, el cilantro, el zumo de limón, la sal y el ají.

Pela los plátanos, córtalos en trozos de 4 cm y fríelos en aceite a fuego medio 4 a 5 minutos. Aplástalos con una tablita o pataconera y fríelos de nuevo hasta que queden dorados y crujientes. Sala al salir.

Arma cada patacón con una capa de guacamole y una porción generosa de carne desmechada. Sirve caliente.

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