Pastel de carne relleno paso a paso: jugoso y fácil

En un bowl grande une la carne de res y la de cerdo….

En una sartén, saltea los champiñones con un poco de sal. Reserva. Haz lo mismo brevemente con la espinaca y la coliflor (o brócoli/habichuela).

200 gramos de champiñones, en láminas 1 taza de espinaca 1 zanahoria, rallada o en tiras 1 taza de coliflor, brócoli o habichuela 2 huevos duros, rallados 200 g de queso pera (u otro queso que funda bien)

Un pastel de carne glaseado agridulce que lo hace irresistible para tus comensales en la mesa.

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En un bowl grande une la carne de res y la de cerdo. Agrega la cebolla, el huevo, el perejil, el pimentón, el sazón completo, la paprika, la sal y la pimienta. Añade la miga de pan para dar consistencia y amasa muy bien hasta integrar todo.

Sobre papel encerado o un molde, extiende la mezcla de carne formando un rectángulo parejo. En el centro añade el queso, la espinaca, la zanahoria, el huevo rallado, la coliflor y un poco más de queso.

Cierra la carne sobre el relleno, sellando bien los bordes para que no se salga y pon en un molde apto para horno. Mezcla la salsa de tomate, la mostaza y la salsa inglesa y pincela toda la superficie del pastel.

Lleva al horno tapado a 180 °C durante unos 45 minutos. Destapa, vuelve a pincelar con el glaseado y hornea 15 minutos más para que dore. Deja reposar unos minutos antes de cortar para que no se desarme.

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