Pastel de carne relleno paso a paso: jugoso y fácil

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Gastronomía: Colombiana .
Un pastel de carne glaseado agridulce que lo hace irresistible para tus comensales en la mesa.
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 500 gramos de carne de res molida
- 500 gramos de carne de cerdo molida
- 1 cebolla, picada
- 1 huevo
- 1 taza de miga de pan
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 cucharadita de paprika
- Pimentón (dulce) al gusto
- Sazón completo al gusto
- Sal y pimienta al gusto
Ingredientes para el relleno
200 gramos de champiñones, en láminas
1 taza de espinaca
1 zanahoria, rallada o en tiras
1 taza de coliflor, brócoli o habichuela
2 huevos duros, rallados
200 g de queso pera (u otro queso que funda bien)
Ingredientes para el glaseado
3 cucharadas de salsa de tomate
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de salsa inglesa
Preparación
En una sartén, saltea los champiñones con un poco de sal. Reserva. Haz lo mismo brevemente con la espinaca y la coliflor (o brócoli/habichuela).
En un bowl grande une la carne de res y la de cerdo. Agrega la cebolla, el huevo, el perejil, el pimentón, el sazón completo, la paprika, la sal y la pimienta. Añade la miga de pan para dar consistencia y amasa muy bien hasta integrar todo.
Sobre papel encerado o un molde, extiende la mezcla de carne formando un rectángulo parejo. En el centro añade el queso, la espinaca, la zanahoria, el huevo rallado, la coliflor y un poco más de queso.
Cierra la carne sobre el relleno, sellando bien los bordes para que no se salga y pon en un molde apto para horno. Mezcla la salsa de tomate, la mostaza y la salsa inglesa y pincela toda la superficie del pastel.
Lleva al horno tapado a 180 °C durante unos 45 minutos. Destapa, vuelve a pincelar con el glaseado y hornea 15 minutos más para que dore. Deja reposar unos minutos antes de cortar para que no se desarme.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧