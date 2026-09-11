 

Publicidad

Pastel de carne relleno paso a paso: jugoso y fácil

En este pastel puedes variar el relleno con los vegetales que más te gusten. ¡Manos a la obra!

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Didier Castaño, chef / @didiercastac
11 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Si quieres una costra más dorada en tu pastel de carne, pincela con glaseado un par de veces durante el horneado.
Si quieres una costra más dorada en tu pastel de carne, pincela con glaseado un par de veces durante el horneado.
Foto: Getty Images - LauriPatterson

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Colombiana .

Un pastel de carne glaseado agridulce que lo hace irresistible para tus comensales en la mesa.

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 500 gramos de carne de res molida
  • 500 gramos de carne de cerdo molida
  • 1 cebolla, picada
  • 1 huevo
  • 1 taza de miga de pan
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • 1 cucharadita de paprika
  • Pimentón (dulce) al gusto
  • Sazón completo al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para el relleno

200 gramos de champiñones, en láminas
1 taza de espinaca
1 zanahoria, rallada o en tiras
1 taza de coliflor, brócoli o habichuela
2 huevos duros, rallados
200 g de queso pera (u otro queso que funda bien)

Ingredientes para el glaseado

3 cucharadas de salsa de tomate
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de salsa inglesa

Preparación

En una sartén, saltea los champiñones con un poco de sal. Reserva. Haz lo mismo brevemente con la espinaca y la coliflor (o brócoli/habichuela).

Vínculos relacionados

7 recetas con plátano verde: chips, harina, cabeza e’ gato, tortillas y empanadas caseras
¿Cómo guardar la yuca cruda con cáscara o pelada para que no se dañe y dure más?
Por qué la nevera huele mal: siete tips para mantenerla fresca

En un bowl grande une la carne de res y la de cerdo. Agrega la cebolla, el huevo, el perejil, el pimentón, el sazón completo, la paprika, la sal y la pimienta. Añade la miga de pan para dar consistencia y amasa muy bien hasta integrar todo.

Sobre papel encerado o un molde, extiende la mezcla de carne formando un rectángulo parejo. En el centro añade el queso, la espinaca, la zanahoria, el huevo rallado, la coliflor y un poco más de queso.

Cierra la carne sobre el relleno, sellando bien los bordes para que no se salga y pon en un molde apto para horno. Mezcla la salsa de tomate, la mostaza y la salsa inglesa y pincela toda la superficie del pastel.

Lleva al horno tapado a 180 °C durante unos 45 minutos. Destapa, vuelve a pincelar con el glaseado y hornea 15 minutos más para que dore. Deja reposar unos minutos antes de cortar para que no se desarme.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef / @didiercastac

Temas recomendados:

Cocina internacional

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

Recetas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido