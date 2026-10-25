“¿De qué lado se pondría Cristo hoy?”: Ariadna, la primera pastora trans en Colombia

"Yo conozco tu corazón y conozco tu vida, sé que me buscas, pero sé que este no es el lugar para encontrarme a mí". Ariadna Lombardi recuerda que una monja le dijo estas palabras en uno de los episodios en los que sintió que la Iglesia le cerraba las puertas. Pasó la mitad de su vida buscando un lugar donde pudiera vivir su fe sin sentir que su identidad de género era motivo de rechazo. En el camino encontró barreras, comentarios que la señalaban de vivir en "pecado" y que le exigían cambiar quién era.

Lo que vivió Ariadna durante tantos años también les ocurre a otras personas gais, lesbianas, bisexuales y trans creyentes, que encuentran discriminación cuando buscan vivir su fe en una comunidad religiosa. Después de varios desencuentros con distintas iglesias, Ariadna, de 31 años, encontró un lugar donde vivir su espiritualidad y, hace unos días, fue consagrada como la primera pastora trans de la Iglesia Colombiana Metodista.

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Oriunda de Popayán, Cauca, creció en una familia campesina, conservadora y creyente. "Mi familia era muy católica. De niña, mis vacaciones de Semana Santa eran irme a quedar a la casita de mi abuela e ir a las procesiones y todos los días a misa", recuerda. La religión hacía parte de su cotidianidad y también de las expectativas sobre la vida que debía llevar.

A los 14 años comenzó a reconocer que era diferente de lo que esperaban de ella. En ese momento les contó a sus familiares que era un chico gay. La reacción de su familia paterna, las ideas religiosas con las que había crecido y el matoneo de sus compañeros de colegio hicieron más difícil esa etapa de su vida. "Ya no me sentía cómoda yendo a la Iglesia porque me decían que era pecado ser así. Ya no podía comulgar porque mi familia no me dejaba. Bueno, infinidad de cosas. Entonces decidí alejarme y sencillamente seguir viviendo", dice.

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Antes de contarle a su familia sobre su orientación sexual, Ariadna incluso había considerado entrar a un seminario. “En esa época, al colegio llegó una congregación de Manizales, la de los Hermanos Capuchinos, y se presenta la oportunidad de que yo inicie como un proceso de acompañamiento para poder ir al seminario”, relata. La posibilidad no prosperó. “El hermano que me estaba acompañando en ese proceso me dijo que no, que él entendía que ese lugar no era para mí”.

Con el tiempo, siendo mayor de edad, Ariadna fue comprendiendo su identidad y comenzó a reconocerse como mujer trans. "En un principio yo no quería, realmente yo no quería aceptar mi identidad como mujer trans, por toda la crianza que me había dado mi familia, porque tenían un concepto de las personas trans muy negativo, como lo tiene la gran mayoría de las personas y de la sociedad conservadora colombiana", afirma.

Foto: Archivo particular

Además, había un episodio de su infancia que la había marcado: cuando tenía apenas nueve años, presenció un acto de transfobia de su padre contra una persona en la calle. “Para mí fue algo impactante”, relata. Esta experiencia influyó en las dificultades que tuvo para aceptar su propia identidad. Tardó casi dos años en reconocerse como una mujer trans y, en ese proceso, tuvo que revisar las creencias e ideas negativas que había aprendido sobre las personas con identidades de género diversas.

Más adelante, siguió intentando acercarse a distintas congregaciones. En una de ellas se interesó por asumir responsabilidades y participar en actividades de liderazgo. Sin embargo, una vez más, recibió mensajes relacionados con la necesidad de cambiar o “restaurar” su vida. Sintió que la estaban sacando de la Iglesia otra vez. Desde entonces, su relación con la religión estuvo guiada por la desconfianza y el temor a que su identidad volviera a ser motivo de cuestionamiento.

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Del activismo y la defensa de derechos a una nueva comunidad religiosa

La semilla del liderazgo quedó en ella, y hacia 2016 encontró en el activismo una forma de llevar esa vocación a la práctica: ayudar a otras personas. Así comenzó a trabajar por los derechos de la población LGBTIQ+ y llegó a integrar la Mesa de Diversidad de Popayán. Desde allí, lideró capacitaciones para sensibilizar a la Policía, el Ejército, el ESMAD y otras entidades sobre el trato con enfoque de género y diversidad.

“Empezamos a trabajar y vimos temas de violencia, temas de trata de blancas que estaban muy marcadas en esa época acá en el departamento. Denunciamos todo ese tipo de cosas, y brindamos acompañamiento a personas de la población LGBTIQ+ privadas de la libertad en la cárcel de San Isidro y en la cárcel de La Magdalena”, cuenta.

Foto: Archivo particular

En los siguientes años, participó en espacios educativos y foros en otras ciudades, y se involucró en iniciativas relacionadas con los derechos humanos y la implementación de los Acuerdos de Paz. También hizo parte de la mesa multipartidista, "que era una organización de jóvenes de varios partidos políticos". Ese recorrido amplió su trabajo con personas que enfrentaban distintas formas de discriminación y exclusión.

En 2021, decidió nuevamente acercarse a una congregación. Hizo una búsqueda en internet sobre comunidades religiosas que incluyeran a las personas sexodiversas y dio con la historia de Jhon Botía Miranda, quien en 2020 se convirtió en el primer pastor gay de la Iglesia Colombiana Metodista. Él defendía “hacer valer la libertad que Jesús le dio” frente a su congregación, una postura que llamó la atención de Ariadna. Logró contactarlo y él la dirigió al líder de la comunidad metodista en Cali para que pudiera asistir.

Lo que la cautivó inicialmente fueron las labores sociales. “Es una iglesia que trabaja por lo social, como decía el obispo emérito actual de mi iglesia: ‘por los más pequeñitos del reino’, los marginados, las personas excluidas, los migrantes. Bueno, todas las personas que la sociedad excluye, la iglesia trabaja para ellos, en pro de las víctimas del conflicto, la apuesta a la paz”, dice. Esa labor conectaba con el activismo que Ariadna ejercía desde hacía años y con su compromiso con la dignidad humana.

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Esa congregación desarrollaba iniciativas comunitarias con niñas, niños, mujeres y otras poblaciones en sectores como Siloé y Aguablanca, afectados por distintas formas de violencia. Ariadna comenzó a participar en esas actividades y, poco a poco, encontró una forma de continuar su trabajo comunitario desde un espacio religioso.

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También comenzó a participar en los servicios religiosos. Uno de los momentos que recuerda con mucha emoción fue recibir la “Santa Cena”, el rito que en la Iglesia católica se conoce como comunión. Llevaba más de una década sin participar de ese sacramento y para ella eso fue muy significativo. “Las personas que hemos sido muy marcadas desde niños con este tipo de rituales sentimos que dejan huella y nos hacen falta. Entonces, para mí fue como reencontrarme nuevamente en un lugar seguro”, comenta.

Esta vez, las puertas no se cerraron para ella. “Mi fe empezó a reafirmarse y empecé a vivirla de una forma sana. Nunca he sido cuestionada por aspectos que tengan que ver con mi identidad”, agrega.

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“¿De qué lado se pondría Cristo hoy?”

Para Ariadna, vivir su fe sin miedo al rechazo tiene mucho que ver con la forma en que la tradición metodista interpreta las escrituras. Según explica, “hay mucho contraste. No usamos la Biblia como arma para señalar, sino que realmente estudiamos los textos con contexto, la historia, lo que significaban en su tiempo”.

“También entendemos que la Biblia fue escrita por hombres y que hay textos que no fueron incluidos. Por eso, tenemos en cuenta el contexto histórico y las traducciones antes de interpretar un pasaje. Hacemos una lectura responsable antes de señalar o condenar a alguien con un versículo que podríamos estar interpretando de una mala manera”, agrega.

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Después de varios años de trabajo en la iglesia, a finales de 2024 Ariadna recibió una propuesta para iniciar un proceso de acompañamiento pastoral. Aceptó y, en 2025, formalizó su participación y empezó sus estudios en teología. Este año fue consagrada como la primera mujer trans en convertirse en pastora laica de la Iglesia Colombiana Metodista. La consagración marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria. Ahora debe continuar su formación teológica para avanzar hacia la ordenación, un proceso que, según estima, puede tomar entre tres y cuatro años.

Con su experiencia, conoce las dudas de quienes quieren acercarse a la religión pero temen ser juzgadas por su identidad o su historia personal. Lo comprobó después de su nombramiento, cuando varias mujeres trans se acercaron a ella para preguntarle si podían vivir su fe sin ser señaladas y si tendrían que cambiar sus vidas para participar en la iglesia.

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"Una de ellas me envió un audio y me pareció muy linda la forma en la que me abordó. Me dijo: ‘Ari, qué lindo que ahora tú seas pastora, porque sé que vamos a tener una persona que nos pueda enseñar realmente a orar, a hablar con Dios y poder estar seguras de que podemos vivir nuestra fe libremente, sin que seamos señaladas’. Yo le respondí que no debíamos sentir vergüenza por querer acercarnos a Dios", cuenta.

Pero la pregunta la llevó a reflexionar sobre las distintas realidades que atraviesan las mujeres trans. Ariadna reconoce que ha contado con el apoyo de su familia y con la posibilidad de estudiar, oportunidades que la mayoría no han tenido. También conoce historias de mujeres que ejercen el trabajo sexual y enfrentan barreras laborales y discriminación que limitan sus opciones para salir adelante. Desde su perspectiva, considera que ninguna de estas condiciones debería impedirles acercarse a la Iglesia y vivir su fe sin ser juzgadas ni excluidas.

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No obstante, esa reacción de bienvenida contrasta con los ataques que ha recibido de sectores religiosos tras su nombramiento. "Estas últimas semanas he sido muy violentada por muchos llamados cristianos, que yo les llamo ‘sepulcros blancos’, que llegan con una supuesta autoridad moral para cuestionarme, para cuestionar mi ministerio. Cuando se les acaba el argumento cristiano, empieza el argumento transfóbico y empiezan las amenazas", asegura.

Su respuesta es que “el juicio solamente está en manos de Dios. Ningún pastor, ninguna persona, nadie que se conozca la Biblia al derecho y al revés puede venir y decirte que tú eres pecadora y que ya estás condenada al infierno, porque esa es una tarea que se le debe atribuir a Dios”.

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Como pastora, hoy lanza una pregunta al mundo: "¿De qué lado se pondría Cristo hoy?". Para ella, los mensajes discriminatorios que hoy lanzan muchas congregaciones y líderes religiosos que ocupan cargos de poder contradicen los principios cristianos. "Hoy se utiliza la Biblia solamente para coaccionar votos, para seguir fomentando la violencia. Porque, claro, piden muchas veces respetar la vida, pero ¿la vida de qué lado? Porque le ponemos dignidad a unas vidas y a otras no".

Para ella, si Cristo regresara hoy, la sociedad volvería a crucificarlo porque "no ha entendido su mensaje". "Si Cristo viniese a esta época, se pondría del lado de lo social, del lado de la dignidad humana, del lado de los que sufren, del lado de los migrantes, del lado de los niños que son violentados y asesinados en otros países. El verdadero pueblo de Dios está en todo el mundo y esa nación será restaurada cuando él venga, no antes", dice.

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Ariadna espera que otras personas encuentren lo que a ella le tomó años hallar: una relación con Dios que no esté atravesada por la culpa de ser quien se es y la discriminación. Su mensaje se dirige especialmente a quienes han sentido que no tienen un lugar en las iglesias. "Soy mujer trans, soy pastora y sigo siendo yo. Mi fe no me borró la esencia, mi llamado no me quitó la identidad y el amor de Cristo no me enseñó a excluir, sino a abrazar", concluye.

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